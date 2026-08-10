Se ha centrado en colonias de Mazatlán lucha entre facciones delictivas, reconoce Alcaldesa

La lucha entre las facciones delictivas que se presenta desde hace casi dos años en la entidad se ha centrado en las últimas cuatro semanas en las colonias de Mazatlán donde se ha intensificado la violencia, reconoció la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Si, ellos han observado eso, fue lo que nos comentaron, que aquí en Mazatlán, en las colonias es donde se está como que acentuando un poquito el número de eventos y por lo mismo están haciendo ya sus sectores y cómo van a atacar ese fenómeno”, añadió Osuna Zavala.

En entrevista tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que este lunes se realizó en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, ante los hechos violentos que no paran en Mazatlán pese al reforzamiento de la seguridad, reiteró que se están mejorando las estrategias y todos los días las instituciones de seguridad están muy pendientes de los fenómenos que ocurren.

“Y ellos siguen armando estrategias y van a estar muy pendientes en todo el sector de la ciudad, ellos ya tienen sus estrategias muy predeterminadas, lo que sí están observando es cómo se está moviendo el fenómeno y hacia dónde se mueve el fenómeno y correspondiendo a eso están armando sus estrategias”, continuó.

Ante el asesinato de un residente canadiense en la sindicatura de El Quelite, manifestó que al parecer a dicha persona la asaltaron o le robaron y se trató de un hecho diferente a la pugna entre facciones delictivas que se presenta en Sinaloa.

“Eso no tiene que ver nada (con la lucha entre grupos delictivos), es diferente, el fenómeno fue diferente, ah no claro, el señor le robaron y por eso pasó lo que pasó”, recalcó la Alcaldesa.

Ante el recrudecimiento de la violencia en el municipio de Mazatlán, donde en la semana que acaba de concluir fueron asesinadas 15 personas, dijo que se debe a la pugna entre las dos facciones delictivas del Cártel de Sinaloa.

“Es el mismo fenómeno que traen en la cuestión esta de las facciones, (la pugna) sí exactamente del territorio, eso es”, expresó Osuna Zavala.

“Si los ciudadanos se encuentran en medio (de un hecho violento) obviamente tienen que resguardarse, llamar al 911 si ellos ven algo sospechoso y aquí ellos (los elementos de las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno) inmediatamente se van a accionar, ya tienen ellos un plan para accionarse después de que los llamen al 911”.

Expresó que de acuerdo con hoteleros no les ha afectado en reservaciones la violencia que se vive en Mazatlán y comentan que tienen mucha reservación de último momento.

“Ellos de lo que se quejan más es del turismo que hace mucho ruido, eso es lo que siempre me hablan y me comentan, oye arquitecta me podrá ayudar, son las dos de la mañana y aquí está afuera mucha gente tomando y gritando, con la música a muy alto volumen y no nos deja dormir a los demás” manifestó.

“Estamos preocupados por todo Mazatlán, por los ciudadanos y por los turistas, ...hasta ahorita las personas que siempre nos ayudan, los titulares no nos han comentado eso (que el nivel de violencia que se presenta actualmente en Mazatlán esté al nivel de Culiacán), solamente que es un fenómeno que se da entre las dos facciones y todo eso repercute en violencia”.

Expresó que este fin de semana hubo cuatro personas asesinadas.

“Solamente hubo cuatro muertos, fue lo que me comentaron, esa estadística se presentó a nivel nacional”, dijo y reconoció que con un asesinato que se presente es grave, pero por eso se están implementando las estrategias para contrarrestar la racha violenta que se intensificó en este municipio en las últimas cuatro semanas.