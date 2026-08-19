Se ha reforzado seguridad en Mazatlán, pero se tiene mucho por hacer todavía: Gobernadora

Ante el repunte de violencia que se vive en Mazatlán en las últimas cinco semanas, la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, manifestó que se han enviado reforzamientos de seguridad tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Policía Estatal, pero se tiene mucho por hacer todavía.

“Ya ustedes han visto cómo se ha mencionado que aquí en Mazatlán ya se han enviado reforzamientos tanto como de Marina, como ya lo han podido ver ustedes en las calles, como también de Defensa, Policía Estatal, vamos a seguir trabajando, sabemos que tenemos mucho por hacer todavía”, asentó.

“Seguiremos en las Mesas de Seguridad coordinando por operativos de seguridad que se realizan no solamente aquí en Mazatlán sino en todo el estado para mejorar el bienestar y la paz en el Estado de Sinaloa”.

Tras encabezar la Mesa Estatal de Seguridad en la Tercera Región Militar y acudir a la ceremonia de entrega y recepción de mando de la Cuarta Región Naval, agregó que en los casos de feminicidio por parte de la Secretaría de las Mujeres se cuenta con un Programa de Orfandad para niños que lamentablemente falleció su mamá.

“Estoy segura que la Secretaría de las Mujeres, por instrucción mía ya está atendiendo esos casos”.

Y es que en el repunte de hechos de violencia que se vive en Mazatlán en julio y agosto ya han sido asesinadas varias mujeres, dos de las víctimas de feminicidio se registraron el martes en Mazatlán y una en Escuinapa.

También dio a conocer que se está realizando un plan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para el alojamiento de militares que vienen en apoyo a las labores de seguridad y se hace desde los municipios hasta el Gobierno del Estado.

Además, dijo que quien encabeza la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa trabaja de manera coordinada para los operativos de la Policía Estatal y él conoce perfectamente la situación de toda la entidad.

La Gobernadora del Estado también expresó que se recibe con mucho gusto y agrado al nuevo Comandante de la Cuarta Región Naval, Vicealmirante Cuerpo General de Estado Mayor, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo.

“Estoy seguro que seguiremos trabajando de la misma manera que siempre lo hemos hecho con la Secretaría de Marina y pues él va estar coordinando también y encabezando las Mesas de Seguridad que tenemos todos los días los generales, Gobierno del Estado”, continuó Bonilla Valverde.

“Y segura estoy que los mismos trabajos que se han venido haciendo por parte de Marina se van a seguir haciendo y reforzando con la nueva llegada del Vicealmirante Santillán”, reiteró tras manifestar que es un plus el que el nuevo Comandante de la Cuarta Región Naval sea originario de Mazatlán porque conoce Sinaloa.