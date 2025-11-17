Se hace realidad ampliación de servicio de transporte en Mazatlán: Águilas del Pacífico

Tras completar las gestiones con autoridades y llegar a algunos acuerdos con la Alianza de Camiones Urbanos, tres rutas de Águilas del Pacífico ya están brindando el servicio a los colonos de Pradera Dorada y Cantera, quienes ya podrán acceder a trayectos directos rumbo a Cerritos o el Centro de la ciudad.

Roberto González Osuna, tesorero de Águilas del Pacífico, supervisó este lunes el inicio de las actividades en la nueva terminal de Pradera 4.

Ahí expresó a Noroeste que felizmente ya se habían dado los permisos para hacer estás ampliaciones de rutas que tanto les habían solicitado.

“Por fin se hizo realidad, un servicio que realmente estaba la gente solicitándonos y no es algo de ahorita, sino de hace cuatro o cinco años que nos pedían el servicio. Hicimos la gestión nosotros ante las autoridades, pero por una u otra razón se había postergado esto”, dijo González Osuna.

“Hoy es un día festivo, especial para que la gente conozca y vea el servicio y la rapidez con la que vamos a salir de aquí hacia el Centro y Cerritos. Entonces, esta gente de aquí que no tenía acceso al 100 por ciento, solo tenía un servicio, pero deficiente, era una sola ruta la de Cerritos, y ya con estas van a ser dos que tendrán servicio hacia aquella zona”.

Explicó que tanto Hogar del Pescador y Milenio Cerritos, estarán activamente llegando a la base de Pradera Dorada; mientras que Puerta del Sol tendrá su terminal en Cantera 1, abarcando espacios como la Invasión San Antonio antes de salir a la Carretera Internacional rumbo al Centro.

“Tenemos la Milenio Cerritos, que es la que nos lleva a la zona hotelera, que hay mucho trabajador que la usa, estudiantes, amas de casa, pero básicamente son trabajadores las de Cerritos. Y la de Valle del Ejido (Pescador), pues es la usa todo el mundo, porque es la entrada norte, básicamente es la ruta más importante de Mazatlán”.

“Tenemos también otra ruta, Puerta del Sol, que llega a Canteras, que pasa por la misma Canteras, Invasión San Antonio y ya sale directo allá a la avenida (Carretera Internacional) sin ningún contratiempo para ir rumbo al Centro”.

González mencionó que fueron varios los acuerdos a los que llegaron la Alianza de Camiones de Mazatlán, quienes también extendieron una ruta hacia Pradera Dorada, que es la de Milenio, además de mandar al 20 de Noviembre ya por Hacienda del Seminario y hasta el Hospital General.

“Hicimos acuerdo con la Alianza, ellos también se vinieron con una ruta para acá, hicieron otras modificaciones allá por el lado de Haciendo del Seminario; fue una negociación en que combinan los dos para beneficio, y gracias a Dios pues estamos trabajando ya, acomodándonos con la gente, con los choferes, dándole indicaciones para que atiendan bien al usuario”.



También ruta Gran Plaza extiende cobertura

El tesorero de Águilas confirmó que la ruta Gran Plaza había modificado su ruta como parte de los tratos que se hicieron con Alianza de Camiones, pues ahora ya no entrará por Avenida del Delfín rumbo al Centro de Convenciones, sino que pasará de largo por todo el Paseo del Atlántico.

“Se entró también al convenio con Alianza, porque ellos se movieron, entonces nosotros negociamos para que la ruta Gran Plaza en lugar de ir a Centro de Convenciones, ahí en Galerías, ahora se desvía por Paseo del Atlántico y nos vamos hasta Hacienda del Seminario. Ésto para darle servicio a toda el área de Real del Valle, parte de Real Pacífico y Hacienda del Seminario”.