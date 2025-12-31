$!Se han asegurado cerca de 60 kilos de pirotecnia en Mazatlán: PC

En lo que va de la actual temporada de fiestas decembrinas se han asegurado cerca de 60 kilos de artículos pirotécnicos en Mazatlán para evitar que algún niño o adulto resulte lesionado, de acuerdo con el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Llevamos aproximadamente 60 kilos el acumulado de retiro de pirotecnia en las calles, hacemos el llamado a los padres de familia a que nos ayuden a no comprarle este tipo de artefactos a los niños, sobre todo también los adultos que no le den manejo, que no lo manejen porque afortunadamente aquí en Mazatlán hasta el día de hoy no tenemos ninguna persona lesionada por pirotecnia y queremos cerrar el año hoy sin lesionados por pirotecnia”, reportó.

“Es importantísimo que la gente nos ayude a evitar que tengamos este tipo de accidentes y que sigan reportando al 911, hemos atendido el llamado de los ciudadanos que hacen el reporte por el manejo de pirotecnia, acudimos y hacemos el trabajo preventivo, el recorrido en las colonias y en las calles, vamos a seguir teniendo hasta el día de hoy algunos recorridos preventivos en algunos mercados, el algunos tianguis y es importante que la gente nos ayude para que podamos tener un saldo positivo al cierre de fin de año”.