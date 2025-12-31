$!Se han asegurado cerca de 60 kilos de pirotecnia en Mazatlán: PC

En lo que va de la actual temporada de fiestas decembrinas se han asegurado cerca de 60 kilos de artículos pirotécnicos en Mazatlán para evitar que algún niño o adulto resulte lesionado, de acuerdo con el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.
“Llevamos aproximadamente 60 kilos el acumulado de retiro de pirotecnia en las calles, hacemos el llamado a los padres de familia a que nos ayuden a no comprarle este tipo de artefactos a los niños, sobre todo también los adultos que no le den manejo, que no lo manejen porque afortunadamente aquí en Mazatlán hasta el día de hoy no tenemos ninguna persona lesionada por pirotecnia y queremos cerrar el año hoy sin lesionados por pirotecnia”, reportó.
“Es importantísimo que la gente nos ayude a evitar que tengamos este tipo de accidentes y que sigan reportando al 911, hemos atendido el llamado de los ciudadanos que hacen el reporte por el manejo de pirotecnia, acudimos y hacemos el trabajo preventivo, el recorrido en las colonias y en las calles, vamos a seguir teniendo hasta el día de hoy algunos recorridos preventivos en algunos mercados, el algunos tianguis y es importante que la gente nos ayude para que podamos tener un saldo positivo al cierre de fin de año”.
En entrevista expresó que se buscará cambiar la dinámica para llegar a los lugares donde venden productos de pirotecnia porque actualmente les reportan y cuando el personal llega no los encuentra ya que es comercio ambulante, que se mueve, por eso se trabaja en coordinación con la Subdirección y Comercio y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con el fin de inhibir que este tipo de artefactos les llegue a los niños.
“Han llegado 16 reportes de lo que es la venta de pirotecnia y hemos tenido alrededor de 24 reportes por el manejo de la pirotecnia en algunas colonias, todos se han atendido, hemos acudido a los diferentes lugares, vamos a seguir reforzando lo que es el recorrido para evitar que tengamos algún incidente en estas fechas”, continuó.
Reiteró el llamado a la población a que festeje sin el uso de pirotecnia.
El Coordinador Municipal de Protección Civil dio a conocer que los productos se han decomisado a vendedores ambulantes, en estacionamientos de plazas comerciales y en dos tianguis.
“Comercio les deja una acta y nosotros hacemos el aseguramiento, el retiro de las calles y de ahí se guardan para su posterior destrucción”, expresó Osuna Tirado.