Se han denunciado de tres a cuatro privaciones de la libertad en el último mes en el sur del Estado: Vicefiscal

En promedio a la semana se reciben aproximadamente de tres a cuatro denuncias por casos de gente ausente y en el último mes se han denunciado de tres a cuatro privaciones de la libertad en el sur de Sinaloa, manifestó el Vicefiscal en el sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.

“Han sido diversas, acuérdense que el tema de desapariciones abarca diferentes rubros, estamos hablando de gente ausente, gente que por alguna razón decide no avisar hacia dónde se dirige, estamos hablando de temas de lo que sería propiamente privaciones de la libertad y en su caso alguna desaparición forzada ya propiamente como tal, son diferentes rubros”, añadió Aguayo Roacho.

”Aunque no tengo el número exacto ahorita a la mano, además de que corresponde a una Fiscalía Especializada, puedo señalarles que en promedio a la semana se reciben aproximadamente de tres a cuatro denuncia por gente en este caso ausente, es decir, gente que no se sabe dónde está, pero que tampoco señala la gente algún tema de que hayan sido privadas de su libertad; temas donde ya denuncian propiamente una desaparición cometida por un particular, es decir, que llega gente y se lleva privada de su libertad a personas pues también en un número variado, en el último mes habrán denunciado de tres a cuatro lo que son propiamente privaciones de la libertad”.

Reiteró que es un número muy complejo porque abarca diferentes rubros: gente ausente, personas que son privadas de la libertad y los resultados en las investigaciones de estos casos son variados.

”Son variados, hay gente que se localiza de un día para otro, hay gente que se localiza el mismo día de gente ausente, gente que de alguna forma decide ausentarse, adolescentes, jóvenes que traen algún tema por ahí familiar, en el tema de desapariciones cometidas por particulares, ya propiamente lo que son las desapariciones pues son temas muy complejos”, subrayó.

”Ahí también tenemos diferentes números que tendríamos que revisar, uno: la gente que se escapa por sus propios medios; dos: la gente que es liberada por alguna razón por ellos mismos y tres: la gente que sigue desaparecida, en este caso en particular son investigaciones complejas porque tiene uno que reconstruir todo el pasado y proyectar más o menos hacia adelante cuál pudo haber sido la razón o de dónde viene esa desaparición, muchas veces involucra temas de la delincuencia organizada y entonces se requiere de mayor inteligencia, mayor estrategia, mayor secrecía incluso”, continuó.

Expresó que como Fiscalía se está atendiendo a las familias, dándoles acceso, generando diálogos y reuniones de trabajo para delimitar las estrategias y evidentemente que cada caso en particular debería de analizarse para poder hablar de resultados concretos, pues son temas de mucha complejidad.

El Vicefiscal también manifestó que todavía está por concretizarse cuántos agentes del Ministerio Públicos, peritos e investigadores recién graduados de la Universidad del Policía en el estado se enviarán a la zona sur de la entidad y cada Agencia del Ministerio Público tiene sus especificaciones, pero sí se requerirían de 10 a 16 elementos.

Dijo no tener el número a la mano, pero sí son más de 50 elementos investigadores en la región.

En el caso de robo de vehículos dio a conocer que diariamente se reciben de 8 a 15 denuncias en promedio en la región sur del estado, donde lo más fuerte en esta zona está en Mazatlán.

”Digamos que del 100 por ciento del robo de vehículos el 90 por ciento es estacionado, también el 80 por ciento o el 90 son motocicletas, el restante pudiera ser ya con violencia el robo de vehículos, las plazas comerciales cuando están estacionados es un rubro muy alto, es de los números más altos que hay, sobre las carreteras también, en el trayecto de Mazatlán-Culiacán, en Elota es un número también de robo de vehículos violento, ahí es donde intervienen personas con armas de fuego”, precisó el vicefiscal.

”Pero el grueso son estacionados y muchos de ellos son (se cometen en estacionamientos de) en plazas comerciales”.