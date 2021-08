Se han invertido cerca de $40 millones para el Fraccionamiento CVive para desplazados por la violencia

MAZATLÁN._ Ya se han invertido cerca de 40 millones de pesos para el Fraccionamiento CVive en este puerto, donde se edifican casas para personas desplazadas por la violencia en el sur del Estado, informó el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez.

“Ya hay una inversión de alrededor de 40 millones de pesos, de las puras casas costaron 10 millones, las (primeras) 50 casas, todo lo demás, terrenos, servicios, tanque elevado del agua potable, todo esto anda arriba de 45 millones de pesos”, añadió Sánchez Gutiérrez, en entrevista en dicho asentamiento humano, ubicado al noreste de esta ciudad.

“Pero no solamente se van a beneficiar estos, se van a beneficiar de aquel lado (de las demás etapas de dicho fraccionamiento) 170 a 200 familias más con 200 terrenos más, están en muy buena ubicación los terrenos, no sé si sea la mejor, pero a mí me gusta mucho esta ubicación, estos terrenos costaron más de 15 millones de pesos”.

También manifestó en campaña el ahora Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, les dijo a los desplazados por la violencia del sur del estado que los iba a apoyar y que se iban a estar viendo las acciones.

Añadió que el Gobernador electo ya se entrevistó con personal de Banobras para pedir crédito para viviendas, con funcionarios del Infonavit para lo mismo y el pasado viernes se entrevistó con Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano para solicitar apoyos para casas, lo que indica que está pensando y trabajando principalmente para la gente que menos tiene y entre esa gente están las personas desplazadas por la violencia.

“Vamos bien, no vamos a bajar la guardia, aquí está la gente, pero no vamos a bajar la guardia porque no queremos que se los vaya el primero de octubre sin terminar estas quejas y el 1 de noviembre nos llegue el nuevo Gobernador y nos diga pues sí, los desplazados ocupan esto y esto y esto, pero yo voy llegando, dejen lo planeo dos, tres meses y no, queremos que el nuevo Gobierno ya tenga el presupuesto para esas nuevas viviendas para esos 170 a 200 familias que están enseguida”, recalcó.

“Queremos que el nuevo Gobierno (del estado) ya tenga la propuesta para la gente de Villa Unión, que son arriba de 300 familias, ya están pagados los terrenos de Concordia, hay avances en Villa Unión y hay avances en Concordia, en Concordia son más de 300 familias, aquí se van a comprar más terrenos para reservas para las familias de escasos recursos que están hacia el lado del Castillo”.

El dirigente del MASS expresó que son más de mil familias en total de Mazatlán, Concordia y Villa Unión ya que solicitan viviendas tras ser desplazadas de sus comunidades por problemas de violencia y obviamente el Gobierno no se las va a dar todas inmediatamente, en este puerto se requieren 200 y apenas se han construido y asignado 50.