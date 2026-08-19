Se han perdido cerca de 90 mil empleos en el país por crisis en el sector pesquero: Canainpesca

De unas mil embarcaciones, de 200 a 400 ya no salen a realizar sus actividades por la crisis económica que atraviesa la pesca en el país, por lo que se han perdido entre 80 mil a 90 mil empleos en este sector en México, manifestó el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra Batista.

“El sector pesquero requiere una flota, requiere plantas de proceso, requiere mano de obra que se está perdiendo, ya la gente no quiere trabajar en el mar porque no es rentable, porque las embarcaciones no les generan muchos ingresos”, añadió Becerra Batista este miércoles en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Si te hablo a nivel nacional tenemos más o menos 200, 400 barcos parados, ya no están saliendo, entonces yo pienso que fácilmente se han perdido unos 80, 90 mil empleos de manera directa, más los indirectos que son lo que ustedes ya saben, son fábricas de hielo, fábricas de empaque, fábricas de insumos para la pesca, rededor, carniceros, carpinteros, un sin fin”.

Pero dijo que se tiene la confianza de estar ya cerca de hablar con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ya la Secretaria de Pesca, Columba López, trae el tema muy sensible a lo que está pasando y esperan que en los próximos días se de la reunión en busca de que se pueda aprovechar lo que queda de la pesca de mediana altura, porque no toda la industria pesquera está en problemas.

“La camaronera es la que está sufriendo un impacto muy, muy fuerte, ...son varios ingredientes ( a solicitar en la reunión), lo primero es un presupuesto robusto para inspección y vigilancia, que no lo hay, la depredación la verdad está a todo lo que da y lo otro es una entidad de financiamiento, no hay una banca de desarrollo que le esté apostando a la pesca”, recalcó.

“Lo otro que es muy importante, dado que mucha embarcación ha estado parada por muchos años la propuesta es que haya una reconversión de esa pesca, reducir las embarcaciones pesqueras de arrastre camaroneras en México y poder modernizar, poder meter tecnología que nos ayude a eficientar más la pesca”.

Reiteró que tienen que ser todos esos ingredientes en conjunto porque un solo esfuerzo no va llevar a resolver el problema y se tiene confianza que eso se pueda dar pronto, pero nada camina sin estímulos, sin aprovechamiento.

“La voluntad nos la va expresar la Presidenta, nadie más, posiblemente los comisionados (de Pesca) que han estado a lo mejor pueden mostrar voluntad, pero no pueden el tema presupuestal, sabemos que todas las áreas de la administración pública están restringidas, muy restringidas, y este tema no se puede resolver si no es con recursos”, continuó Becerra Batista.

“Pero yo como les repito: lo que se invierte en pesca se gana en empleos, se gana en alimentación, se gana en tributación porque hacienda recoge más dinero, hay más consumo de combustible, por lo tanto se pagan más impuestos, hay un impuesto que no puede continuar en el tema de pesca, generación de alimentos que es el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), el IEPS representa de 6 a 7 pesos por litro de combustible y el IVA (Impuesto al Valor Agregado) que dicen que nos lo regresan en 45 días pues en la práctica ese IVA regresa a veces si bien te va en 3, 4 meses, pero lo regresan a veces hasta en un año”.

Aunque dijo que no se tiene fecha para la reunión del sector pesquero con la Presidenta de la República, manifestó que siente que será pronto porque le plantearán un Programa Nacional de Alimentación y eso beneficia a México, es un tema de interés nacional.