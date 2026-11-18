Se han presentado 10 casos de gusano barrenador en humanos en diferentes municipios de Sinaloa, pero todos han sido atendidos, manifestó el Secretario de Salud en la entidad, Cuitláhuac González Galindo.

“Es diversa, pero se ha notado más en la parte de Rosario, Mazatlán, Culiacán, tenemos casos en Sinaloa de Leyva, entonces hemos tenido casos en diferentes puntos, son 10 casos que si bien es cierto se han visto afectadas por el gusano, afortunadamente con el tratamiento oportuno no se ha dado la pérdida de la vida”, añadió González Galindo.

“Normalmente las características que tienen esos pacientes es que son pacientes adultos, mayores de 60 años, muchos de ellos ya de tercera edad, y se encuentran con heridas abiertas y expuestas, que no están cuidadas las heridas, algunos de ellos están en situación de soledad y tienen poca movilidad”.

Agregó que esas condiciones quieren decir que dan oportunidad a la mosca de llegar y dejar el huevecillo.

“Por eso es importante que se mantengan las heridas cubiertas, buenas curaciones en las heridas, si hay heridas, tumor, etcétera, que estén cubiertas y que no permita esto que se desarrolle la larva”.

También dijo que se han presentado algunos casos donde hay contaminación por gusano barrenador en heridas complicadas de seres humanos.

“Al momento tenemos 10 personas en las cuales se ha diagnosticado y se ha detectado gusano barrenador activo, de los cuales ya se han ido recuperando, que hemos dado tratamiento específico para que se recuperen esos pacientes”, reiteró el Secretario de Salud en Sinaloa en entrevista con personal de medios de comunicación este miércoles en Mazatlán.

“Se encuentran en este momento sin peligro de vida, se han atendido, hay pacientes que por enfermedades propias, tienen enfermedades avanzadas de otra índole, heridas y que tendrán algún desenlace, pero por otra causa, no por gusano barrenador, porque han sido atendidas”.