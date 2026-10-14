Se han registrado 7 feminicidios en lo que va de octubre en Mazatlán: Immujer

En lo que va de octubre se han registrado 7 feminicidios en el municipio de Mazatlán, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, manifestó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Ana Marcela Herrera López.

“En esta comunicación que tenemos tanto con Fiscalía como con Seguridad Pública, comentarles que las investigaciones se están haciendo a cargo de la Fiscalía, se están integrando las carpetas de investigación, hasta ahorita en la mañana a mí me reportan 7 feminicidios, así están siendo catalogados por parte de Fiscalía”, añadió Herrera López.

“Hasta ahorita llevamos 7 feminicidios que ya están integrados en una carpeta de investigación”.

En todo septiembre pasado se registraron 12 feminicidios y dos homicidios dolosos en contra de mujeres en el municipio de Mazatlán, de acuerdo con instituciones que tomaron conocimiento de esos hechos.

Herrera López también dio a conocer que se ha tenido incremento en atenciones a mujeres en el Immujer de personas que acuden y piden apoyo psicológico o alguna cuestión de asesoramiento jurídico, el cual ahorita está muy focalizado en casos de divorcio, guardia y custodia y pensión alimenticia.

“No hemos relacionado nosotros el incremento en las atenciones por los actos (violentos de alto impacto) que se están presentando en el puerto”, expresó en entrevista con personal de medios de comunicación.