Se han registrado dos casos de explosiones de artefactos en expendios de Mazatlán en el último mes: Vicefiscal

En el último mes se han registrado dos explosiones donde han dejado artefactos explosivos en expendios de venta de cervezas en Mazatlán y en el de la noche del martes pasado se tienen imágenes del sujeto que fue y dejó el artefacto, dijo el Vicefiscal de Justicia en el Sur de Sinaloa, Osaa Aguayo Roacho.

“Explosión, lo que han dejado artefactos explosivos en el último mes tenemos dos”, añadió Aguayo Roacho en entrevista este jueves con personal de medios de comunicación.

Uno de dichos casos ocurrió la noche del 27 de octubre pasado en un expendio de cervezas en la colonia Valle de Urías, donde resultó herida una persona que posteriormente falleció en el hospital al que fue llevado a recibir atención médica, y el otro sucedió la noche del pasado martes 18 del presente mes en un expendio de venta de cervezas ubicado en el fraccionamiento La Foresta, donde resultó herida una cliente.

La noche del pasado martes se registraron tres ataques en expendios de cerveza en este puerto, el del Fraccionamiento La Foresta y dos más con disparos de proyectiles de armas de fuego que dejaron en total una persona muerta y tres más heridas, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento.

El Vicefiscal precisó que en el caso de La Foresta se tiene que una persona del sexo femenino resultó lesionada y estaba en el lugar como cliente.

“Ahí tenemos una persona lesionada, una femenina, estamos prácticamente en las primeras horas de ese evento, estamos agotando ahí esa parte de las investigaciones, ya tenemos algunos testimonios, videos, tenemos más o menos imágenes del sujeto que fue y dejó el artefacto explosivo, los momentos ahí, los minutos exactos en los que va y lo deja y se sale y se retira de ese lugar y luego explota esa parte”, continuó.

“Sí había persas, pero sólo una femenina resultó con lesiones, cliente del local”.

También dio a conocer que se investiga el hecho que ocurrió la misma noche del martes en Valle de Urías y se está contrastando los datos para ver si hay coincidencias o similitudes, esa parte se está trabajando.

“Hasta ahorita nadie, ninguno de los propietarios (de los expendios) o gente cercana al local lo ha manifestado en esos términos (que las agresiones sean por cobro de piso o extorsión), incluso el de La Foresta ya se entrevistó a gente ahí del local y no lo señalan en esos términos, refieren no haber recibido amenazas de ningún tipo, ninguna exigencia, sin embargo, seguimos en las investigaciones, hasta ahorita no hay ningún dato que así lo señale”.

El Vicefiscal en la Zona Sur del Estado precisó que en el caso de las agresiones con artefactos explosivos se pudiera hablar de atentados contra la integridad y la vida de las personas.

“En este caso de los artefactos explosivos incluso pudiéramos hablar hasta una intención dirigida a atentar contra la integridad física y la vida de las personas, porque los artefactos que dejan pueden generar la pérdida de la vida como ya lo tuvimos por ejemplo semanas atrás en otro lugar de ese tipo, en un expendio, tiendita por ahí que dejaron un artefacto y sí perdió la vida una persona”; reiteró.

“Entonces en ese tipo de cuestiones estamos hablando incluso de tentativas de homicidio que son perseguibles de oficio, daños, lesiones son los delitos que se involucran en este tipo de hechos”.

Manifestó que aún no se tiene identificado qué tipo de materiales se utilizaron para la elaboración de dichos artefactos explosivos, se sigue trabajando con especialistas para ver qué tipo de materiales son los que se utilizaron.