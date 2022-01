$!Se han regresado unos 50 camiones ‘Puro Sinaloa’ por no poder pagarlos, señala Vialidad

“Qué te parecería que las rutas llegaran hasta una determinada parte de la ciudad y de ahí carros más chicos surtieran en el Centro y que no anden los 500 camiones en el Centro dando vueltas en el tráfico, o sea, echarle un poquito de cabeza, de inventiva ahí de acuerdo con los dirigentes para que no se sientan afectados”.

SE ESTÁ ATENDIENDO QUE TRANSPORTE PÚBLICO NO CIRCULE CON EXCESO DE RUIDO: VIALIDAD

Desde que inició la actual administración estatal se ha estado atendiendo que las unidades del transporte público no anden con equipos de sonido con exceso de ruido en Mazatlán, manifestó el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Miguel Loaiza Pérez.

“Nosotros entramos el primero de noviembre y desde que entramos aquí la instrucción con el capitán Mario Rafael González (delegado de Vialidad en Mazatlán) fue atenderlo y él ha estado atendiendo, no te quiero decir que no haya por aquí uno que se pele y con el sonido a todo lo que da y que tengan que caerle (detenerlo), pero se está atendiendo y no se va dejar de atender”, continuó Loaiza Pérez.

“Ahí son temas de vigilancia de parte nuestra, no había multas (anteriormente) estaba el emplazamiento, inclusive estaban levantándose firmas para demandas (por parte de las personas que se sentían afectadas), hasta ahorita no sé si hayan procedido con la demanda o no, pero quejas ya no ha habido tantas y sobre todo sí ha habido muchos comentarios de esa organización que estaban pidiendo eso (firmas para la demanda) y felicitan mucho a la Delegación y al Gobierno por eso (por atender el problema del ruido excesivo)”.