Martínez Bautista, señaló que todavía hay personas que acuden a vacunarse y desconfían de la vacuna Abdala, por tal motivo solo se aplican la dosis de la influenza estacional.

“La mala información de las personas hace que no se vacunen, han llegado personas diciendo que no conocen la vacuna y prefieren no ponérsela, se aplican solo la de la influenza”, expresó Martínez Bautista.

Detalló que son más de 3 mil vacunas las que se estarán aplicando en el Issste hasta agotar existencia. Por lo que hace una llamado a las personas para que acudan por su dosis.

Las personas pueden acudir a vacunarse en cualquier institución de salud, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Para aplicarse las vacunas es necesario presentar ya sea cartilla de vacunación, credencial de elector o Curp.