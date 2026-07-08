Se impartirán cursos de verano en Centros Comunitarios de Mazatlán

Del 13 de julio al 7 de agosto se impartirán cursos de verano para niñas y niños en los Centros Comunitarios ubicados en las colonias Tercera Ampliación de Urías y Genaro Estrada, informó el director de Bienestar y desarrollo Social en Mazatlán, Francisco Javier García Ruiz.

“Invitamos a la ciudadanía que inscriba a sus hijos, van a ser temas recreativos, temas de arte, temas deportivos para los niños y va ser totalmente gratuito, entonces invitamos a la ciudadanía que participe en estos cursos de verano que le trae el Ayuntamiento de Mazatlán para todos los niños que quieran asistir”, añadió García Ruiz en entrevista.

“Van a ser de lunes a viernes, de 8 a 1 de la tarde, va ser del 13 de julio y vamos a terminar el 7 de agosto, son diferentes talleres, es uno de formación que es el de inglés, los otros cursos que vamos a tener son de alaciado capilar (para adultos), va ser de dibujo y pintura, repostería infantil, bisutería y globoflexia, aunado a este va ser también de karate y futbol”.

Precisó que el curso de alaciado capilar va ser para adultos, por lo que se invita a las mamás que aprovechen para asistir a este curso.

Las personas interesadas en asistir a dichos cursos pueden solicitar mayor información al número telefónico 6692231580.