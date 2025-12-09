Se implementará del 10 de diciembre al 7 de enero en Mazatlán el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes

Del 10 de diciembre al 7 de enero se implementará en Mazatlán el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes 2025-2026 y aunque no se han dado a conocer las cifras de elementos participantes, generalmente son cerca de mil 500 de instituciones de los tres niveles de Gobierno y de auxilio y rescate.

Será este miércoles a las 7:00 horas cuando se realice el evento de arranque de dicho operativo, informó el lunes la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Ahorita estamos haciendo, ya se tiene, pero vamos a terminar de hacer el diseño de lo que es el Operativo Guadalupe-Reyes que lo vamos a presentar el próximo 10 de diciembre a las siete de la mañana, es el miércoles a las siete de la mañana vamos a estar haciendo el banderazo de Guadalupe-Reyes”, añadió.

A nivel estatal el Plan General de Operaciones Guadalupe-Reyes 2025-2026 se desplegará del 11 de diciembre al 7 de enero en los 20 municipios.

”Con el objetivo de prevenir delitos, proteger los bienes patrimoniales y garantizar la seguridad física de las personas que se trasladan por las carreteras”, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en un comunicado de prensa del pasado 5 del presente mes.

”Para ello se dispondrá de vehículos terrestres tanto de seguridad como de emergencia, helicópteros y vehículos acuáticos de rescate”.

Precisó que dicho Plan de Operaciones contempla las principales festividades de la época como el Día de la Virgen de Guadalupe, Nochebuena, Navidad, Fin de Año y el Día de Reyes, por lo que es importante trabajar de manera coordinada y disminuir los factores de riesgo que pudieran presentarse durante los últimos días del año, haciendo especial énfasis en evitar los juegos pirotécnicos debido al alto grado de riesgo que representan para la niñez.

En dichas acciones participarán elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal, policías municipales, Protección Civil e instituciones como Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, entre otros.

”Las autoridades coincidieron en hacer un llamado a la población a festejar con cuidado y evitar poner en riesgo sus vidas y las de los demás”, continuó el comunicado de la SSPE.

”También se informó que la línea de emergencias 911 y la 089 para denuncias anónimas estarán disponibles las 24 horas del día”.