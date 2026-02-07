$!Se impone Sinaloa con proyectos de ciencia y tecnología en el Concurso Regional de Infomatrix Pacífico 2026

Gracias a la presentación de innovadores proyectos científicos, los equipos de Sinaloa se impusieron en el Concurso Regional de Infomatrix Pacífico 2026, el cual estuvo avalado por la Sociedad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, reuniendo a 265 expositores con 111 proyectos. Tras obtener los mejores puntajes del jurado calificador, los ganadores se llevaron cuatro pases directos a eventos internacionales en países de Sudamericana y Europa, 15 a Infomatrix Iberoamérica y 20 que buscarán sorprender en la etapa de Infomatrix Nacional, explicó Juan Carlos Ojeda Alarcón, delegado regional de SOLACYT Pacífico. Los cuatro proyectos que obtuvieron los más altos puntaje fueron el proyecto “SHITAKE LIFE por Alimentos Funcionales para prevenir sobrepeso y obesidad infantil”, de la Primaria Matutina Eustaquia Buelna, de Guamúchil, que ganó el pase directo a Infomatrix en Bogotá, Colombia, en noviembre, además de recibir la medalla de platino y un trofeo.

Para Infomatrix Argentina ganó su pase directo el proyecto “RAP v.2.0 Robot de Asistencia Personal”, de la Facultad de Informática Mazatlán de la UAS. Este equipo es el actual ganador de la Olimpiada Mundial de Robótica y Ciencias de la Computación realizada en Yakarta, Indonesia. El equipo con el proyecto “Evaluación comparativa de degradación natural y microbiana de aceite quemado en suelos”, del Colegio Sinaloa de Culiacán, consiguió su pase a la Feria de Ciencia en Acción, en España; mientras que el proyecto “Viajeros del azul infinito”, de la Secundaria Técnica 52 de Altata, Navolato, también ganó su pase al Infomatrix Argentina, a celebrarse del 16 al 18 de octubre. Por otro lado, a la fase de Infomatrix Iberoamérica con sede en San Luis Potosí, los equipos que ganaron la Medalla de Oro y el pase internacional son Proyecto “KAAX”, del Instituto Politécnico de Sinaloa; y “MotorMindx v.1.0: Creando el futuro con motores”, de la Facultad de Informática Mazatlán de la UAS.