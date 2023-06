“Duré queriendo comprar este edificio por lo menos 8 años para hacerlo nuestro corporativo y no nos lo querían vender porque era un comparativo o una sociedad, y por cosas de la vida y después de mucho tiempo nos hablaron y nos dijeron, oigan les vendemos el edificio, y pues no ya no, ya no tenemos uso para él, ni dinero para comprarlo, y pues nos dijeron te hacemos un plan de pago; y ese mismo día le llame al Licenciado Cristerna y le digo vamos a construir una escuela, ¿en dónde?, me preguntó, aquí, en un espacio que se construyó en un edificio para eso, en un terreno de una hectárea, en una zona marginada de la ciudad, en la entrada al Parque Bonfil, que la verdad lo vemos apagado, sin luces, sucio, peligroso, y con una industria muy desmeritada que es la pesca, que ha venido sufriendo mucho en los últimos años”, dijo.

La guardería contará con instalaciones de primer mundo.

“La guardería va a estar de primer mundo, yo no creo que haya una guardería en todo México como la que se va hacer aquí, va hacer un nuevo modelo nacional, parece un edificio de un CRIT, hasta con elevadores; yo no sé nada de educación, es más no me gustaba la escuela y lo he dicho mucho, entonces me dije, vamos hacer todo lo que a mí me gustaba que no me enseñaron y que carece una escuela, queremos no competir con el sistema educativo mexicano, sino ser un complemento de calidad para formar una comunidad cada vez mejor preparada”, apuntó.