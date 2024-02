Por el aumento del costo del diésel y la inseguridad en carreteras del País se ha incrementado cerca de un 20 por ciento el costo del traslado de insumos y productos terminados de la industria en México, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, Sergio Rojas Velarde.

“Obviamente sumado al incremento del diésel, más la inseguridad, ha habido un incremento muy importante, por lo menos del 20 por ciento en el traslado de los insumos y producto terminado para la industria, nos afecta, y si eso lo ligas con las reformas laborales que se han llevado a cabo, que siempre hemos dicho que estamos a favor, pero que incrementan el costo social en las empresas”, añadió Rojas Velarde en entrevista.

“En esa parte sí vemos un escenario complicado para las pequeñas y medianas empresas, esperemos que existan los apoyos suficientes por parte de Secretaría de Economía para estas pequeñas y medianas empresas para poder sortear todos estos incrementos”.

Precisó que el problema de inseguridad se presenta en regiones como Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Veracruz, que los mismos transportistas no quieren circular porque tienen miedo.

“Sinaloa podemos hablar de que está un poquito, es menos que estos estados que te menciono, sin embargo, sí hay casos de peligro en carreteras, necesitamos que Guardia Nacional transite estas carreteras no que nos pongan dos patrullas de cartón en el tramo carretero de la Mazatlán-Culiacán, sería importante que salieran de los cuarteles y estuvieran transitando”, recalcó el dirigente de la Canacintra Mazatlán.

“Yo no lo llamaría ineficiencia, quizás ellos cambiaron el esquema de circular por las carreteras, no lo sé, cuando existía la Policía Federal como usuario yo veía que había más vigilancia en carreteras, hoy en día la verdad que no los veo circular y eso es lo que nos preocupa”.