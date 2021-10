$!Se integra Ricardo ‘Pity’ Velarde al Gobierno de ‘El Químico’

El empresario restaurantero y ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Mazatlán, sustituye en el cargo a Luis Terán Tirado, quien continúa laborando como subdirector en la secretaría.

Previo a la toma de protesta, el edil expresó que se busca que Mazatlán sea conocido no solo nacional, sino internacionalmente.

“Hay que reconocer que estamos bien, Mazatlán es un destino, ahorita me acaban de comentar que recibimos tres premios como destino, y pudiéramos quedarnos cruzados de brazos, no es la intención, yo creo que el Alcalde por eso está haciendo estos movimiento, invitarnos a gente de la iniciativa privada no fue una decisión fácil, pero creo que podemos seguir sumando y aportando, y a final de cuentas el común denominador y la visión conjunta es que a Mazatlán le vaya bien”, afirmó.