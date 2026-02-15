Mazatlán
Manifestación

Se integran personas buscadoras al desfile del Carnaval de Mazatlán

Los participantes reciben aplauso del público que está a la espera del desfile
Belizario Reyes |
15/02/2026 16:37
15/02/2026 16:37

Personas con familiares desaparecidos se integran al primer del Carnaval de Mazatlán y centenares de personas les muestran su apoyo con aplausos.

Con lonas, mantas y cartulinas se incorporaron al inicio de la avanzada comercial en el Momento al Pescador para visibilizar su problemática a nivel nacional e internacional.

Contemplan llegar al templete donde se encuentran las autoridades y después ya salirse.

Ofrecieron disculpas porque dicen no pretenden molestar sino visibilizar el tema de los desaparecidos qué ya ha rebasado a las autoridades y no se avanza en la investigación y búsqueda.

#Carnaval de Mazatlán
#Desaparecidos
#Desfile de Carnaval
#Protesta
#Mazatlán
