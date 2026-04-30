Se integrará Sinaloa a la Guía Nacional de Turismo Comunitario

ACAPULCO._ Con la finalidad de fortalecer, profesionalizar y dar visibilidad a proyectos turísticos desarrollados por comunidades locales en distintas regiones del País, Sinaloa se incorporará dentro de la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario, durante los próximos meses.

Así lo dio a conocer el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, quien confirmó que próximamente, Sinaloa se estará sumando en una nueva etapa de este programa, tras concluir una primera fase en la que participaron diversas entidades del País.

“Vamos a lanzar una nueva convocatoria, en esta primera etapa ya participan nueve estados y, yo creo que en Sinaloa se va a lanzar en el siguiente turno. La Secretaria (de Turismo en Sinaloa) Mireya (Sosa Osuna) ha sido muy insistente en que Sinaloa se sume a esta estrategia, y por supuesto que vamos a incorporarlo, donde también estaremos apoyando en otros aspectos para fortalecer su participación”, declaró.

Actualmente, la guía está integrada con experiencias de estados como Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde se han identificado y seleccionado proyectos comunitarios enfocados en turismo de naturaleza, cultura, tradición y el entorno rural.

Dichas iniciativas han sido acompañadas mediante procesos de capacitación, diseño de producto turístico y promoción en mercados especializados, con el objetivo de elevar su competitividad y facilitar su comercialización.

En este sentido, la incorporación de Sinaloa representa una oportunidad para diversificar su oferta turística, tradicionalmente enfocada en destinos de sol y playa como Mazatlán, para así ampliar su proyección hacia segmentos que valoran experiencias auténticas, el contacto con la naturaleza y la riqueza cultural de las comunidades.

La Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario funciona como una plataforma estratégica que concentra y difunde productos turísticos gestionados por comunidades, integrándolos a canales de promoción oficiales, ferias, tianguis turísticos y plataformas digitales.

Además, establece estándares de calidad y sostenibilidad que permiten garantizar una oferta organizada, responsable y alineada con las tendencias internacionales del sector.

Es por eso que, según lo comentado Ramírez Mendoza, el respaldo institucional que se brinda a los proyectos no consiste en financiamiento directo, sino en herramientas clave como capacitación especializada, asesoría técnica y promoción turística, elementos fundamentales para consolidar experiencias competitivas en el mercado.

El modelo de la Guía de Experiencias de Turismo Comunitario forma parte de una política nacional orientada a impulsar el turismo más incluyente y sostenible, donde las comunidades no solo participen, sino que sean protagonistas en la generación de valor económico, al mismo tiempo que preservan su patrimonio natural y cultural.

En este contexto, Sinaloa tendrá la posibilidad de integrar proyectos comunitarios que reflejen su identidad regional, desde zonas rurales y costeras hasta comunidades con vocación ecoturística, lo que permitiría ampliar el alcance de su oferta y fortalecer el desarrollo económico local.

De esta forma, el estado se suma a una estrategia de largo plazo que busca reconfigurar el turismo en México, apostando por la descentralización de la actividad, la diversificación de destinos y la construcción de experiencias con arraigo social, en respuesta a un mercado cada vez más interesado en propuestas sostenibles y con sentido comunitario.