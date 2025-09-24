Se intensifica Narda a huracán de categoría 2 y podría generar lluvias de moderadas a fuertes en Sinaloa

Narda se intensificó la mañana de hoy a huracán de categoría 2 y podría generar lluvias de moderadas a fuertes, de 50 a 75 milímetros en Sinaloa este miércoles y jueves, informó el encargado del Observatorio Meteorológico Local del Servicio Meteorológico Nacional, Luis Torres Alarcón.

”Narda se encuentra actualmente a 855 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 885 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, se desplaza a una velocidad de 20 kilómetros por hora hacia el oeste, no representa ningún peligro para lo que son las costas nacionales, sus efectos sí podrían sentirse debido a los desprendimientos nubosos que podría tener este ciclón tropical”, añadió Torres Alarcón en entrevista.

”Narda presenta vientos sostenidos de 170 kilómetros por hora con rachas de 205 kilómetros por hora. Para el día de hoy la probabilidad de lluvias se mantiene latente, para lo que es el estado de Sinaloa se pudieran estar presentando precipitaciones de 50 a 75 milímetros (o litros por metro cuadrado), es lo tenemos de pronóstico para el día de hoy, se espera que los próximos días continúen con las altas probabilidades de precipitaciones, ésto derivado de los desprendimientos nubosos de Narda en interacción con el monzón mexicano que sigue en el noroeste del territorio nacional”.

Precisó que en la Estación Meteorológica Local de la Comisión Nacional del Agua no se han presentado lluvias, pero en otros lugares de Mazatlán sí se han estado presentando.

”Se mantiene el pronóstico de precipitaciones para el día de hoy en todo lo que es el Estado de Sinaloa, igual mañana”, reiteró.

También dio a conocer que las temperaturas máximas para Mazatlán continúan este 24 de septiembre entre los 33 y los 34 grados, pero ya para mañana jueves si se llegan a presentar las lluvias el termómetro bajará un poco.

Precisó que el martes se registraron 34.7 grados de temperatura máxima en Mazatlán con una mínima de 29.4 este miércoles.

”Ahorita tenemos una sensación térmica de 44 grados, entonces se espera que se estén superando estas temperaturas lo que es en el transcurso del día, no como los que tuvimos el día de antier (lunes) que estuvimos en los 49 grados de sensación térmica, continuamos con las altas temperaturas y con la humedad que también se está generando por el Océano Pacífico debido a este fenómeno meteorológico que tenemos, las temperaturas las tenemos, pero la sensación térmica se ha elevado derivado de la humedad que está generando Narda”, dijo Torres Alarcón.

Por ello recomendó a la población en general protegerse de las altas temperaturas tomando bastantes líquidos, principalmente agua, evitar las bebidas azucaradas, mantenerse con ropa ligera y las personas que se encuentran trabajando a la intemperie son las que resienten más porque están trabajando en la actividad pesada, entonces ellos más que nada que pongan mucha atención en ello si llegan a sentir algún síntoma cuidarse mucho porque las altas temperaturas continuarán el día de hoy.

Reiteró el llamado a estar atentos a los boletines meteorológicos que emiten las autoridades correspondientes porque ahorita se tiene un pronóstico, pero probablemente puede cambiar ya sea disminuir la intensidad de las lluvias o aumentar.

”Más que nada se pide a la población que esté atenta a los medios de comunicación oficiales, como sabemos son pronósticos, puede variar, de una a dos horas puede variar, entonces se le pide que esté atenta la población y cuidarse mucho de las altas temperaturas”, subrayó Torres Alarcón.