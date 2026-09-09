$!Se intensifica robo de tapas de alcantarilla durante las lluvias en Mazatlán

Debido principalmente a robos y afectaciones ocasionadas durante la temporada de lluvia, alrededor de 50 tapas y rejillas de alcantarillas requieren atención o reposición en distintos puntos del puerto, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Jorge González Naranjo, director de Jumapam dio a conocer que la sustracción de estas estructuras continúa registrándose en la ciudad, aunque actualmente ocurre con menor frecuencia. González Naranjo explicó que el problema suele intensificarse durante las lluvias, debido a que la presión del agua puede levantar o aflojar las tapas y rejillas, condición que es aprovechada por algunas personas para retirarlas.

“Sí se sigue dando, es un poco menos, pero se intensifica en la temporada de lluvias, generalmente cuando la misma presión del agua bota las alcantarillas o quedan flojas y es cuando aprovechan para hacer esas prácticas”, comentó. El funcionario comentó que los robos se presentan principalmente en sectores periféricos o lugares con poca vigilancia y escaso tránsito de personas, estando entre las zonas señaladas Pradera Dorada y La Cantera, además de otros puntos de la periferia. Por tal motivo, mencionó que como alternativa, existe un proyecto para sustituir algunas estructuras metálicas por tapas elaboradas con plástico o polímero de alta resistencia, materiales que tendrían un menor atractivo para su comercialización ilegal. Sin embargo, destacó que este tipo de piezas no puede colocarse en todas las vialidades debido al peso y las características del tránsito. En avenidas por las que circulan vehículos pesados se mantiene como prioridad la instalación de estructuras de fierro. Hay un proyecto para sustituirlas por un plástico duro en algunos cruces y algunas vialidades, lo que pasa es que no en todas partes lo podemos hacer por el tipo de tráfico que circula”, declaró.