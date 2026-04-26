Se intensifica violencia en Mazatlán, Escuinapa y Rosario: Obispo

Mientras que la violencia ha disminuido en poblados de los municipios de Elota y San Ignacio, se ha intensificado en Mazatlán, Escuinapa y en menor medida en Rosario, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Yo creo que ha disminuido en el área de las parroquias de La Cruz, ha sido ya menos (la inseguridad), el mismo San Ignacio, pero está más fuerte acá algo en El Rosario, en Escuinapa y también en Mazatlán se ha intensificado”, manifestó en entrevista.

“Ellos van actuando de acuerdo yo creo a sus posibilidades (las autoridades) y ahí es donde debería estar la inteligencia de las fuerzas del orden como para detectar dónde puede haber más peligro, dónde puede haber más aumento de la violencia”.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, agregó que en el caso del párroco de Copala no usa casi en estos tiempos la carretera libre Durango-Mazatlán que usaba antes, sino que se mueve principalmente por la Supercarretera Durango Mazatlán para todos los pueblos a donde sigue yendo, pero reporta que hay una asistencia muy pequeña de fieles, en los domingos acuden unas 10 gentes nada más en caso de las iglesias de Santa Lucía o El Palmito.

”Pero no se ha dejado de atender y estar a disposición aunque las condiciones son diversas porque a veces no se puede transitar por los caminos anteriores y se tiene que tomar otra ruta que puede ser menos insegura”, continuó.

Recordó que se ha reducido la afluencia de fieles en pueblos del municipio de Elota que están por la Carretera Internacional 15 México Nogales hacia Cosalá, son comunidades que pertenecen a las parroquias de Conitaca y El Espinal.

“Son como unos 14 pueblos, se ha dejado de ir a unos 5 porque no se presentaron los fieles por la violencia, solamente el párroco iba cuando lo mandaban llamar por un funeral, entonces yo nada más he recibido que ha disminuido la violencia en la parroquia que está en Tanques, en La Cruz de Elota, en Elota, en Conitaca, en El Espinal y en Cosalá y también en San Ignacio”, continuó.

“Ha habido una disminución (de la inseguridad en esos lugares), pero ha habido un aumento aquí en Mazatlán, lo hemos visto recientemente y sigue beligerante Escuinapa sobre todo, ahorita Escuinapa es el que está digamos más peligroso, más belicoso, en lo que es la ciudad de Escuinapa no se siente mucho (la disminución de fieles a las iglesias por la violencia), donde hay poblaciones muy grandes no se siente mucho, donde son poblaciones más chiquitas sí se siente”.

En La Concha ha habido algo de disminución de fieles, pero lo más fuerte ha sido en torno a Escuinapa y poblados de caminos vecinales que van de Escuinapa hacia la sierra, dio a conocer.