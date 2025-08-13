$!Se inunda tramo de avenida y calle en la Genaro Estrada tras lluvias de este miércoles en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un tramo de la avenida principal y una calle de la colonia Genaro Estrada se inundaron al desbordarse un canal y el taponamiento al parecer con lodo y basura cerca de una barda tras las fuertes lluvias que cayeron la tarde de este miércoles en la zona norte de Mazatlán. El problema se presentó en un vado de la Avenida Genaro Estrada, casi frente al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana y en una calle aledaña al parque recreativo del lugar.









Por momentos los vehículos pequeños no pudieron pasar por el vado en ambos sentidos , solamente unidades grandes y posteriormente llegó al sitio personal del Ayuntamiento con maquinaria para desfogue el agua a un costado de la barda del Centro de Resguardo en mención hacia el Arroyo Jabalíes. También acudió personal de la Constitución Municipal de Protección Civil sin que se reportaran personas evacuadas. Y es que por un canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental y el montón mexicano para la tarde de este miércoles se pronostican lluvias de 25 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado, con acumulados de entre 50 a 75 milímetros para Mazatlán.





