$!Se inundan tramos de avenidas de Mazatlán por lluvias intensas generadas por tormenta tropical Vance

Tramos de algunas avenidas de Mazatlán se inundaron por las lluvias intensas generadas por la tormenta tropical Vance, los canales están entre el 50 al 60 por ciento de su capacidad y hasta el momento no se reportan personas evacuadas de sus domicilios. Fue poco después de las 11:00 horas cuando comenzaron las fuertes lluvias generadas por dicha tormenta tropical, que la tarde de este jueves se encuentra frente a las costas de Nayarit y Sinaloa. El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, dijo que hasta cerca de las 16:00 horas de este 29 de octubre se tienen algunos cierres preventivos a la circulación vehicular en algunas avenidas.

"Tenemos algunos cierres preventivos, afortunadamente no hemos tenido afectaciones, los canales los traemos ahorita entre el 50 y el 70, 80 por ciento de su capacidad, acabo de venir del Jabalíes y lo tenemos al 50, esto quiere decir que la marea está baja y nos está ayudando para que el agua que está cayendo permee rápido", añadió Osuna Tirado en entrevista telefónica. "Hacemos un llamado a la ciudadanía a que no transite por zonas anegadas de agua, que se espere un ratito en lo que bajan los niveles, que los cierres que estamos haciendo son preventivos para que la gente no se vaya a quedar varada". Precisó que los tramos de avenidas que fueron cerrados a la circulación vehicular como en la Cruz Lizárraga en el cruce con la Avenida Lola Beltrán; en la Avenida La Marina en la Avenida Andes o Universidad y frente al Fraccionamiento El Toreo. También se cerró un tramo de la Avenida Internacional, antes de llegar a la Avenida Gabriel Leyva, en la Colonia Lomas de Juárez, que son las partes que comúnmente se encharcan más rápido y se hace el cierre para que no se vayan a quedar varados los vehículos chicos. "No tenemos reportes de Zona Dorada, Centro Histórico lo que es en la Machado, pero porque tenemos bastante agua que está cayendo y obviamente que el conducto que va al Colector Roosevelt sale un poquito lenta el agua, pero está fluyendo, se tiene encharcamiento fuerte", dio a conocer.