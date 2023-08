MAZATLÁN._ Tras difundirse en redes sociales el caso de un joven de 19 años que fue agredido con una tabla presuntamente por policías municipales y abandonado en el Fraccionamiento Pradera Dorada, el Alcalde Édgar González Zataráin informó que se investigará y si se encuentra culpable a los agentes habrá todo el peso de la ley contra ellos.

Señaló que ya se encuentran identificados los elementos acusados en participar en dicha agresión, además de ya existir una denuncia ante el Ministerio Público, lo que tomaría un mes para terminar el proceso.

“Ya está dictaminado, pero hay varios (policías), hay otros que ya están en ese proceso y se van a dar a conocer”, dijo González Zataráin, la mañana de este viernes.

El Alcalde comentó que este caso en específico tiene que ser sancionado, esperando que se haga justicia para el joven y sus familiares.

Enfatizó en la importancia de realizar la denuncia, ésto para que el proceso ‘no se corte’, pues los procesos judiciales deben ser los adecuados, porque si ocurre lo contrario no se sancionará debidamente ni se les quitará su cargo, en caso de ser necesario.

“Yo no puedo decir que este caso vaya a ser así porque no puedo anticiparme y prejuzgar a nadie (...) Que se haga la investigación, que se hagan los procedimientos y que los resultados se arrojen. Lo que sí les digo es que no vamos a tener consideración de nada. Exigimos a los órganos que van a llevar este procedimiento resultados rápidos; sanciones ejemplares.

El Alcalde de Mazatlán comentó que su gabinete ha venido ‘recuperando’ la confianza en los ciudadanos, pues han sancionado a muchos que realmente lo merecen.

“Esto es lo que hace que esto vaya creciendo (no denunciar), que ellos digan que no les va a pasar nada”, dijo.

Se investigará el caso de abuso de autoridad: Secretario

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que la Unidad de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia ha solicitado iniciar la investigación en contra de tres agentes señalados en la denuncia por presuntamente golpear a un joven.

A través de un comunicado señaló que tiene conocimiento que la parte afectada ha interpuesto una querella ante la instancia correspondiente, por lo que en conjunto con asuntos internos se llevarán a cabo las investigaciones en las cuales no pueden participar, la única colaboración en la que se puede involucrar el área preventiva es la aportación de algunos datos.

Barrón Valdez señaló que por el momento el personal será citado ante la Comisión de Asuntos Internos para integrar la carpeta de investigación, durante el tiempo que tarde el proceso los elementos seguirán realizando sus actividades desde otras áreas y será al concluir las diligencias cuando se conozca la sanción al personal.

Barrón Valdez pidió a la sociedad que en algún momento se vea agraviada pierdan el miedo y se acerquen a interponer su denuncia para poder erradicar y castigar cualquier abuso de autoridad, la finalidad de estas acciones es que la sociedad viva en un entorno de paz, pero sobre todo confianza con la Policía Municipal.