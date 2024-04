Hasta el momento no hay detenidos por la privación de la libertad de 66 personas el pasado 22 de marzo en Culiacán, pero los hechos se investigan de oficio aunque es difícil cuando no hay denuncias, manifestó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“No hay (detenidos), sí hay (investigación), pero es por oficio, lo que ocurre es que cuando no hay denuncia es muy complicada la investigación”, declaró.

Durante la conferencia de prensa en la explanada del Octavo Batallón de Infantería, Rocha Moya dijo que el tema de las personas desaparecidas del pasado 22 de marzo finalmente fueron 66.

“Yo me informé en Altata donde estaba dando el banderazo del Operativo (de Seguridad ) de Semana Santa que se habían levantado familias, no lo creí y luego les dije no es cierto, están exagerando, finalmente nos enteramos de que en efecto había familias, por qué, porque los 66 se componen de niños, niñas, mujeres, hombres, simplemente son 23 niñas y niños los que estuvieron como parte de estos 55”, continuó Rocha Moya.

“Qué hicimos para localizarlos, establecimos un operativo, lo formamos con Sedena, con la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad nuestra, con la Policía Municipal de Culiacán y empezamos a buscarlos y empezamos a encontrar algunos tips que nos permitieron acercarnos a las personas y a darnos una idea de por qué pudiera ser que ocurrieran esos hechos, esa orientación que fuimos tomando en investigación y en la presencia física del operativo integrado por las fuerzas policiales fue como fuimos encontrando de alguna manera el acercamiento de las fuerzas, la búsqueda, el acorralamiento de la zona fue dando lugar a que fuera apareciendo, a que fuéramos localizando”.

Recordó que primero se localizaron 18 personas cuando se tenía una lista de 25 personas privadas de la libertad, por lo que en ese momento faltaban siete, pero luego se dieron cuenta que aparecieron más personas y se llegó a 42 gentes localizadas y cuando ya se tenía esa cifra la cantidad de personas desaparecidas era de 66, por lo que quedaban varios niños sin ser localizados.

“Seguimos buscando y luego localizamos 16 personas más,ahí sí ya venían todas las niñas y todos los niños que habían estado (privados de la libertad y sólo quedaron 8, esos 8 integrados por 3 mujeres y 5 hombres los encontramos ayer (el domingo 7 de abril) y quiero decirles que hemos comprobado casa por casa donde están los que no estaban, los que habían desaparecido y están en sus casas, tengo los nombres, los cuales no podemos darlos, eso solamente los haría la autoridad investigadora en el caso de que presenten denuncia”, enfatizó.

“No se han presentado denuncias, se presentaron algunas denuncias de los familiares, pero de las personas afectadas, entonces ayer tuvimos ya la conclusión del operativo y ese operativo por fortuna es perfecto porque aparecieron los 66 con vida y para nosotros es muy importante, establecimos un cuartel donde estaba el operativo, de ahí se estaban dirigiendo las operaciones y finalmente con mucha satisfacción puedo decir que tenemos en sus casas, en sus hogares, a las 66 personas desaparecidas”.

Ha bajado percepción de inseguridad: AMLO

Sobre este tema, el Presidente de la República manifestó que de acuerdo con la percepción de seguridad por parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística ha bajado considerablemente en el país en casos de robo en 10 años, del 2013 a la fecha, pero bombardeado con lo contrario en radio y televisión, lo que es tóxico, y todo por los billetes, porque como ya no hay convenio de publicidad son otros tipos de contratos, porque los dueños de los medios de comunicación tienen contratos para otros rubros como de pistas aeroportuarias, hospitales públicos, entre otros.