Se libró ‘guerra’ de ex alcaldes en debate de candidatos en Mazatlán

MAZATLÁN._ El debate entre candidatos a la Alcaldía de Mazatlán fue en parte un “campo de guerra” entre ex alcaldes.

Aunque presentaron algunos propuestas, tres de los participantes enfocaron buena parte de sus discursos en desprestigios, acusaciones, retos y amenazas: Fernando Pucheta Sánchez, de la Alianza Va por México; Luis Guillermo Benítez Torres, de la Coalición Morena-PAS, y Martín Heredia Lizárraga, de Movimiento Ciudadano.

Desde el arranque del ejercicio democrático, Pucheta Sánchez y Benítez Torres, ex alcaldes de Mazatlán, comenzaron a “atacarse”, en un principio sin ponerle nombre a sus críticas, pero luego con embestidas directas.

“Todo aquel que se presente como candidato a ocupar un cargo de tal importancia como es la Presidencia de Mazatlán, debe tener las credenciales suficientes para defender un proyecto de Gobierno, y Fernando Pucheta no las tiene. No tienes credenciales como Gobernante, no diste resultados”, dijo El Químico.

Benítez Torres lo acusó de haber sido “la pantalla” como Alcalde, pues quien gobernó Mazatlán verdaderamente en su periodo fue el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y un “sobrino incómodo”, que en 11 obras tiene responsabilidad jurídica por no haberlas realizado, no haber controlado la seguridad pública, haber captado menos inversión privada,

Por su parte, Pucheta Sánchez le cuestionó si “estaba crudo”, lo reprobó por los más de 2 años que tiene en reparación la Avenida Gabril Leyva, el monumento de la entrada a Zona Dorada que no se necesitaba y que costó 4 millones de pesos, los viajes al extranjero pagados con recursos públicos, los súper precios del Carnaval, vender cubrebocas en 400 pesos y tener en la nómina de Jumapam a familiares de su pareja sentimental.

“Cuando encuentras una ciudad con problemas de recolección de basura, fallas en el alumbrado público, falta de agua, derrame de aguas negras, obras que se ejecutan en más de dos años, sólo hay una respuesta, falta gobierno. Ahorita le preguntaron (a Benítez) en qué estado vive. Vive en un estado alcohólico. Hace falta un gobierno que responda”, expresó.

Por su parte, Heredia Lizárraga, ex Alcalde de Cosalá, los llamó “par de bribones”, frívolos, ser el virus que causó los problemas que actualmente vive la ciudad, y los retó a ir a cualquier colonia, cualquier día, para escuchar lo que dice la población, lo cual no le respondió ni Pucheta Sánchez ni Benítez Torres.

“Ustedes deberían pedirles disculpas a la sociedad. ¿Cómo se atreven a ser candidatos?”, les manifestó el ex Diputado federal por el PAN.

Otras dolencias de Mazatlán también resurgieron a la luz pública en el debate: la adquisición de un terreno para un cementerio público que hasta el momento no se ha construido, la falta de estacionamientos en el Centro de la ciudad, la falta de recursos para el buen desempeño de la policía.