Se limpiarán 16.3 kilómetros de canales en Mazatlán para prevenir inundaciones en temporada de lluvias: Alcaldesa

Un total de 16.3 kilómetros de canales se limpiarán en Mazatlán para prevenir inundaciones durante la próxima temporada de lluvias, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Se inició el 21 de abril el Programa de Limpieza de Canales en donde vamos a tener diferentes acciones que se están haciendo, son 16.3 kilómetros de canales que se van a limpiar”, añadió Palacios Domínguez este jueves ante personal de medios de comunicación.

“Estamos haciendo 25 acciones de limpieza en el Arroyo Jabalines, en la colonia Villa Verde, Huertos Familiares, Foresta, Urías, Quinta Chapalita, Hogar del Pescador, Pradera Dorada, San Fernando, Urbi Villa del Real, Jesús García, Anáhuac, Madero, Pino Suárez, Díaz Ordaz, Chulavista, Los Mangos, El Conchi, Viva El Progreso, Los Robles, Doña Chonita y Las Mañanitas”.

“Esto se presenta previo a la temporada de lluvias porque siempre es muy bueno que se haga el mantenimiento las veces que sea necesario para evitar inundaciones”.

En el Océano Pacífico la próxima Temporada de Ciclones Tropicales iniciará el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, para la cual se pronostica la formación de 21 fenómenos meteorológicos entre tormentas y huracanes.

En el Océano Atlántico la Temporada de Ciclones Tropicales será del 1 de junio al 30 de noviembre.