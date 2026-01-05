Mazatlán
Sé Un Rey Mago

Se llegó el día; hoy los Reyes Magos de Noroeste harán felices a niñas y niños de las historias

Melchor, Gaspar y Baltasar están a punto de dar los regalos a todos los niños y niñas que participaron en la campaña de Noroeste Sé Un Rey Mago
Jesús Herrera |
05/01/2026 21:57
MAZATLÁN._ Melchor, Gaspar y Baltasar cumplirán hoy una vez más con las niñas y niños cuyas historias aparecieron en Noroeste, en la campaña Sé un Rey Mago, que cumple 34 años.

Los Reyes Magos ya están listos, aunque los lectores aún pueden traer sus apoyos hoy martes por la mañana a las instalaciones de Noroeste, ubicadas en la calle Río Amazonas, número 602, en el Fraccionamiento Campo Bello, a un costado de los Juzgados Familiares.

Y es que Axel, Kevin, Kendal, Kathia, Rzayaba, Keimy, Dylan, Guadalupe, Melany, Guadalupe, entre varios más, recibirán lo que pidieron, aunque faltan todavía más apoyo.

Si desea ayudar, aún faltan una patrulla y un carro de bombero de juguete, muñecas, dos tablet, un celular y una cámara digital.

Para apoyar

Las donaciones se reciben en las oficinas de Noroeste, ubicadas en la calle Río Amazonas 602-A, fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados de lo Familiar; o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.

