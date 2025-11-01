$!Se llenan restaurantes de la Plazuela Machado por la callejoneada en Mazatlán

Desde los establecimientos más emblemáticos hasta los negocios más recientes instalados en la zona, reportaron mesas ocupadas y un flujo constante de asistentes que buscaron disfrutar del ambiente festivo en compañía de familiares y amigos.

MAZATLÁN._ Un lleno total lució la Plazuela Machado la noche del sábado con motivo de la callejoneada del Día de Muertos, donde restaurantes, bares y cafés del Centro Histórico registraron una buena afluencia de comensales.

En medio de la expectativa por el paso del desfile, decenas de mazatlecos y visitantes optaron por asegurar una mesa horas antes del evento, aprovechando para degustar alimentos, bebidas refrescantes o un café helado para combatir el calor que surgió durante la noche.

Pese a que calles como Heriberto Frías, Constitución y Carnaval fueron restringidas al acceso vehicular desde temprana hora para facilitar el tránsito peatonal y las actividades culturales, esto no fue impedimento para que la ciudadanía acudiera al corazón del Centro Histórico y se sumara al ambiente que se vivió en la plazuela.

Por su parte, los comercios aprovecharon la jornada para mejorar un poco su economía después de meses malos, ya que la celebración de estas festividades, música y tradición generó un día de mucho movimiento para sus negocios.

Además, también se pudo ver a vendedores ambulantes sumándose a la fiesta con sus productos.