$!Se localiza tormenta tropical Vance frente a las costas de Nayarit y Sinaloa

La tormenta tropical Vance se localiza la tarde de este jueves frente a las costas de Nayarit y Sinaloa, por lo que se pronostican lluvias fuertes a puntuales intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país.

A las 12:00 horas de este 29 de octubre, tiempo del centro de la República Mexicana, la tormenta se localizó a 155 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 265 kilómetros al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Agregó que se desplaza hacia el norte a 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Por ello pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado en el centro y sur de Sinaloa, así como lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el sur de BCS, el oeste de Durango y el norte de Nayarit.