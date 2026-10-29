$!Se localiza tormenta tropical Vance frente a las costas de Nayarit y Sinaloa

La tormenta tropical Vance se localiza la tarde de este jueves frente a las costas de Nayarit y Sinaloa, por lo que se pronostican lluvias fuertes a puntuales intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país.
A las 12:00 horas de este 29 de octubre, tiempo del centro de la República Mexicana, la tormenta se localizó a 155 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 265 kilómetros al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Agregó que se desplaza hacia el norte a 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.
Por ello pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado en el centro y sur de Sinaloa, así como lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el sur de BCS, el oeste de Durango y el norte de Nayarit.
"Se pronostica viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Sinaloa y Nayarit; y viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur", continuó el SMN.
"Además de oleaje de 2,0 a 3,0 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como oleaje de 1,0 a 2,0 metros de altura en la costa de Jalisco".
Recomendó extremar precauciones a la población en general en las costas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
El SMN pronosticó que para las 19:00 horas de este mismo 29 de octubre, ya como Post-tropical / Remanentes, el fenómeno meteorológico se encontrará a 145 kilómetros al este de Cabo San Lucas, BCS, y a 215 kilómetros al oeste de Mazatlán, Sinaloa.
Autoridades de Protección Civil de los diferentes niveles de gobierno recomiendan a los conductores que, ante lluvias muy fuertes a intensas no crucen por vados, ríos o arroyos ni lugares donde se eleva el nivel del agua, y esperen en lugares altos y seguros para continuar su trayecto.
También piden estar en lugares seguros y ante algún riesgo de inundaciones solicitar apoyo a través del número de emergencias 911.