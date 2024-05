LOS MOCHIS._ Productores de Sinaloa y Sonora se manifestarán este martes frente a las instalaciones de Conapesca en Mazatlán, para llegar a acuerdo ante al contrabando del camarón ecuatoriano, informó Carlos Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa.

De forma simultánea protestarán también frente a la Agencia Nacional de Aduanas de México y Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentario (Senasica).

“Vamos a marchar, lo que habíamos pospuesto, lo vamos a realizar a partir del lunes, el lunes nos movilizamos los acuicultores de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Tamaulipas. En el caso de Sonora y Sinaloa vamos a estar en Conapesca a mediodía, solamente para solicitar el apoyo del comisionado, pedirle que sigan haciendo su gestión, y de ser posible nos acompañen en la protesta en México, de ahí viajamos a Ciudad de México y estaremos en frente de ANAM y de Senasica”.

Urías Espinoza aseguró que han acudido con los directivos de aduanas, quienes los han atendido, sin embargo y pese a que existe una orden de un juez y donde los mismos acuicultores también han referido nombres de empresas, dónde y cómo ingresa el camarón, las autoridades no actúan.

“La orden del juez mandó a cerrar todas las fronteras, ellos cerraron una, quedó una abierta que es Progreso, estamos diciéndole que el amparo se tiene que cumplimentar, está vigente, no puede ser como un medio cumplimiento, porque es medio desacato, eso no es así, esos dos puntos, pero con mucha relevancia lo del contrabando del camarón ecuatoriano, el mensaje es básicamente que el presidente se entere, por eso vamos yendo a México, pensamos que el presidente estando en México tome notas, se entere, ojalá podamos platicar con él, si no, al menos que tome nota, se entere y dé las instrucciones”.

Recordó que han denunciado a empresas específicas que se dan como presunto contrabando, pero Aduana, en la reciente reunión de esta semana no mostró compromiso de poner contención al contrabando, por eso los acuicultores a partir de este lunes iniciarán movimiento.

Urías Espinoza indicó que en México el contrabando del camarón supera al año 20 mil toneladas, pero en dos semanas recientes tienen referencias que se han introducido 5 mil toneladas también.