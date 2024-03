Además de que los camiones charteros no realicen paseos por la ciudad, sino que lleguen con sus pasajeros a un sólo punto autorizado por el Gobierno Municipal y ahí hagan el descenso y ascenso de usuarios.

”Quedamos en un acuerdo y él no nos cumplió, por eso es que vamos a hacer esta marcha pacífica”, dijo.

”Nos dijo que ya está actuando con las guaguas, ya empezó desde ayer a actuar y les va regular la música y dejamos pendiente lo del chartero, ellos ya no van a andar como andan ahorita, ellos tienen que llegar directamente al estacionamiento del Acuario y dejar la gente ahí, ya ahorita le va dar órdenes a los inspectores que el autobús que vean moviendo gente los tienen que infraccionar”, continuó Juan Arnulfo Morán tras precisar que en la manta que llevaban en la marcha no debieron poner el nombre del delegado, fue un error de quien hizo la manta o lona.

”Con cada agrupación hubo acuerdos y uno en particular fue con las guaguas, de manera general le dicen guaguas, pero se refieren al transporte, a la modalidad turística que por las noches desarrolla algunos servicios de recorridos nocturnos, entonces este tipo de transporte ha estado modificando algunas de las modalidades que tiene permiso sin autorización y lo ha estado explotando como lo es el ruleteo”, añadió Brito Rojas.

”En qué consiste el ruleteo, que van por la vialidad, el malecón por ejemplo que van jalando turistas, que van con un megáfono, están vendiendo boletos, están subiendo y están generando el tráfico y también restan la oportunidad de prestar este servicio a quienes sí tienen el realidad permiso, esto no es nuevo, esto es de antes, entonces uno de los acuerdos que hizo ese tipo de transporte turístico conmigo fue de que no iban a estar parándose en esas vialidades y que solamente iba haber ascensos y descensos en un sólo punto para evitar esto”.

Brito Rojas agregó que esa información se le dio a conocer al resto de representantes de las otras modalidades del transporte público y se está en el entendido de ello, pero resulta que algunas de agrupaciones en los últimos días no han respetado el acuerdo, por lo que se va reforzar la vigilancia, se va reestructurar la rotación del personal de inspectores para que haya mejor cobertura en el turno nocturno y asegurarse de que las guaguas no estén subiendo pasajeros en el malecón y que de preferencia programen sus viajes, sus recorridos, que no estén practicando el ruleteo.