Se manifiestan colonos de Líderes en Acción porque les cortaron la energía eléctrica; piden apoyo a Alcaldesa de Mazatlán

Habitantes de la Colonia Líderes en Acción de Mazatlán tuvieron que viajar hasta El Habal para realizar una manifestación porque desde el sábado anterior les cortaron el servicio de energía eléctrica y le pidieron a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez apoyo para la reinstalación del servicio.

Previo a la llegada de la Presidenta Municipal a El Habal para encabezar el programa de atención ciudadana Mazatlán Contigo, vecinas de dicha colonia realizaron la manifestación mostrando cartulinas con sus peticiones y exigencia de reinstalación de la energía eléctrica que tenían en tomas irregulares ya que no pueden contratar el servicio formal ante la Comisión Federal de Electricidad porque no les han regularizado los predios donde viven.

Dijeron que a petición de habitantes de la Colonia Buenos Aires, cercana al asentamiento, que argumentan que por las tomas irregulares se les baja el servicio, personal de la CFE les cortó la energía en Líderes en Acción y no pueden estar sin ella porque hay niños, adultos mayores y personas enfermas, por lo que exigen la reinstalación mientras la paraestatal acepta hacerles contrato de servicio mientras regularizan los lotes donde viven.

“Apenas venimos a hablar con la Presidenta para ver qué solución nos da, de hecho para las regulaciones de los terrenos hemos tratado de conciliar con los dueños, pero hay una problemática que no se ha podido solucionar y no nos han arreglado nada, necesitamos que el Ayuntamiento nos apoye con eso”, dijo una de las vecinas.

“Desde el sábado no tenemos luz y el calor está muy fuerte, necesitamos que la Presidenta nos dé la cara para hacer lo que es la regularización de los terrenos, que tengamos certeza jurídica y que nos acerquen a los dueños, de hecho nosotros nos la robamos (la energía eléctrica) de la Colonia Buenos Aires, ¿por qué?, porque no podemos estar sin luz, o sea nadie puede vivir ahorita sin luz, hay niños ahí porque no tenemos nada, nadie nos apoya, tocamos puertas y nos dicen otro lado, otro lado y nos traen para arriba y para abajo”.

Al ser atendidos por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, la funcionaria municipal les concertó una cita para las 10:30 horas de este mismo miércoles con el superintendente de la CFE en Mazatlán, Víctor Morachis, acompañadas por el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez y la directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Scarlet Torres, para gestionar que les reinstalen el servicio de manera excepcional mientras se regularizan los predios donde viven a quienes ya pagaron y que los dueños vendan a quienes no lo han hecho.

También les ofreció apoyo del Sistema DIF Municipal para atender las necesidades de ese asentamiento humano que fue creado por las familias de la invasión reubicada con la ampliación de la Avenida Múnich durante la construcción del Estadio de Futbol El Encanto.

“Lo que le planteé al superintendente es que sobre todo hay niños, hay familias que requieren el apoyo y hay algunas casas que ya están pagando, por lo cual hay que hacer una excepción a la regla de la situación jurídica y ver la vía porque a ellos les conviene que se regularicen, entonces estamos en la mejor disposición de que se arregle”, les dijo la Presidenta Municipal.

“Ahorita ya tienen cita, 10:30 con Víctor Morachis y sería Patricia Hermosillo acompañados del Ayuntamiento de Mazatlán para que los escuchen, para que los atiendan y les den una solución”.