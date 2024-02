“Tenemos una coordinadora estatal por el derecho humano y a las reservas territoriales, según el INEGI en todo el estado hay un déficit de vivienda de 470 mil viviendas, o sea no hay respuesta ni posibilidades para este tipo de gente”, dijo Gutiérrez Sánchez.

Añadió que en el área de Miravalles hay 15 hectáreas que pertenecen al Ayuntamiento de Mazatlán, sitio en el que caben 600 terrenos para una etapa inicial, terrenos que necesitan servicios de agua, luz y drenaje, por lo cual Gutiérrez Sánchez explicó que se necesita que el Estado ponga una parte.

Dijo que en Villa Unión, justo antes de salir a El Roble, existe también un área de 11 hectáreas, lugar que tiene una capacidad para al menos 400 terrenos.

“En Mazatlán 600 familias estamos planteando, en Villa Unión 400 familias y en Concordia hay otro número de 400 familias igual, entonces, pero en todo el estado no hay oferta de parte de la autoridad para este tipo de gente”, mencionó.

Ayuntamiento responde

Édgar González Zataráin, Presidente Municipal de Mazatlán, atendió a los inconformes y expresó que ya han sido varias reuniones, sobre las cuales ya hay un avance, donde principalmente ya hay áreas determinadas y faltan detalles con el CVIVE.

“Son varias reuniones que hemos tenido ¿Cuál es el avance? Aquí lo importante es que se determinó un área específica, es decir, que nos ahorramos el tiempo y el esfuerzo de poder transitar una reserva porque ya se tenía una reserva ahí. Determinamos un área manera conjunta con el CVIVE”, aseguró Édgar González.

El Alcalde expuso que es una primera etapa que consta de 15 hectáreas en Miravalles, situación sobre la que se tendrá una reunión junto a Tony Castañeda de CVIVE para llegar a un acuerdo con la institución y ver los costos y servicios para dichos terrenos, gastos que serán absorbidos por el estado y entonces se da la firma de dicho convenio.

Una vez hecho lo anterior, se solicitará vía Cabildo el cambio de uso de suelo y lo que tiene que ver con el destino de esos terrenos.

González Zataráin dijo que todo deberá ser hasta que suceda lo anterior, para no quedar a solas en la instalación de servicios y tener respaldo para que se pueda aprobar de manera correcta.

“¿Por qué hasta entonces? Porque hasta ese momento se ve la seriedad del municipio en algo concreto, mientras el Cabildo podría decir que no hay convenio y tampoco compromiso del estado en meter servicios y al rato nos van a querer caer a nosotros exigiendo servicios cuando no tenemos recursos para tal cosa. Entonces, para evitarnos todo esto y no quedarnos colgados estamos empujando un poquito al CVIVE para que se apure con el tema del convenio, eso será la próxima semana”, expresó.

Añadió que en Villa Unión también se tiene identificado un predio sobre el cual se buscará conveniar con las personas que lo tienen a cargo y poder concretar pronto soluciones para la ciudadanía.

El Alcalde apuntó que este proceso va en una etapa tardía, ya que se piensa aún en los lotes pero ya se debería pensar concretamente en la cuestión de vivienda.