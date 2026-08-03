$!Se manifiestan en Mazatlán por trabas que sufrió matrimonio igualitario para registrar a su hija

Al igual que en otras ciudades del estado, este lunes se realizó una manifestación frente al Registro Civil en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado en Mazatlán ante las trabas que sufrió un matrimonio igualitario para registrar a su hija en este puerto. La integrante de la Colectiva Feminista Perlas del Pacífico, Frida Izaguirre, expresó que a nombre de 16 colectivos y organizaciones civiles a nivel estatal y nacional decidieron manifestarse de manera simultánea en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y Guasave denunciando uno de los actos de discriminación cometidos por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Sinaloa y por parte de su personal en contra de una pareja de mujeres legalmente casadas y de su hija recién nacida. “La familia a la que se le negó el registro de su hija por dos madres en el Registro Civil en dos ocasiones, la primera fue el 17 de julio y la segunda el 23 de julio, pese a que acudieron con acompañamiento institucional de la Secretaría de Mujeres”, añadió Frida Izaguirre.

“Durante el primer intento del trámite el personal les negó el derecho y les exigió presentar un expediente médico de reproducción asistida, un requerimiento que no se pide por ley a matrimonios y que jamás se solicita a parejas heterosexuales, incluso se les sugirió registrar a la niña únicamente con una de sus madres, desconociendo los efectos jurídicos del matrimonio igualitario que desde el 2021 en nuestro estado es igualitario”. Precisó que fue hasta el 27 de julio cuando la niña obtuvo su acta de nacimiento gracias al acompañamiento de colectivas, organizaciones de la sociedad civil, la presión social, la intervención de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría General de Gobierno, por lo que se celebra que se hayan garantizado los derechos de dicho matrimonio. Entre varios puntos de un pronunciamiento dado a conocer públicamente en la manifestación que comenzó cerca de las 9:00 horas, se le exigió a la Gobernadora del estado, Yerandine Bonilla Valverde, que se investigue la responsabilidad administrativa de la Directora General del Registro Civil y se valore su permanencia en el cargo.