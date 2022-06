Por ello a partir de las 7:30 horas de este lunes comenzaron una manifestación frente al Palacio Municipal de Mazatlán, donde los atendió el Secretario del Ayuntamiento y esperan que esta misma tarde los atienda también personal de Derechos Humanos.

“Es una sorpresa tan grande saber que no se pueda contar con nadie, a menos que sea alguien de ellos y uno no conoce a estas amistades, no sabe a quién recurrir, por eso ayer se hizo una manifestación por todo el paseo a la Fiscalía, en la Fiscalía no había nadie, había un guardia y dijo que no había nadie, le habló a la persona correspondiente y dijo que él estaba celebrando el Día del Padre, que él no iba ir”, reiteró la familiar del joven desaparecido.

“Se hizo una manifestación hasta el Valentino, se cerraron caminos, por lo mismo que ya está uno desesperado, angustiado buscando respuestas para ver quién nos puede ayudar y por eso ahora decidimos venir (al Palacio Municipal), estábamos afuera y nos dijeron es que están ocupados y dijimos aquí nos vamos a esperar, aquí vamos a estar afuera, cinco minutos después nos dijeron pueden pasar y los va atender el Secretario (del Ayuntamiento), canceló lo que él estaba haciendo y ya dijo le voy a dar seguimiento, esta persona es la encargada y eso es lo que estamos esperando”.