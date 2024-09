Familiares de dos jóvenes que fueron privados de su libertad por hombres armados el 22 y 23 del presente mes en este puerto realizaron una manifestación este viernes frente a la Presidencia Municipal donde finalmente los atendió el Alcalde Édgar González Zataráin y les consiguió una entrevista con el vicefiscal en el sur del estado, Jesús Arnoldo Serrano Castello.

Poco ante de las 11:00 horas las personas llegaron a la Presidencia Municipal solicitando una entrevista con el Alcalde, pero les dijeron que no estaba aunque sabían que sí se encontraba en el lugar, por lo que decidieron desplegar sus lonas e iniciar la manifestación, por lo que minutos después entraron a la entrevista con González Zataráin.

Se trata de familiares de Nery Alejandro Villalobos, privado de la libertad el 22 del presente mes en su domicilio, en este puerto, donde los responsables regresaron después para llevarse dos vehículos de su propiedad, y de Alejandro Trujillo Cruz, privado de la libertad al día siguiente en un centro de rehabilitación en esta ciudad.

”A mi hijo se lo llevaron hombres armados, lo sacaron a la fuerza”, dijo la mamá de Trujillo Cruz ante personal de medios de comunicación.

Familiares de ambas personas que piden se los regresen con vida, entraron a la reunión al despacho del Alcalde, pero instantes después un elemento de la Policía Municipal se acercó con una joven que se quedó cuidando unas lonas para decirle que no se podía manifestar ahí y que como ya fueron atendidos, ella podía quedarse en el lugar, pero él se llevaba las locas a la puerta de la entrada principal y que las recogiera al salir.

Tras la reunión, tanto las personas manifestantes como el Alcalde dieron a conocer que se concertó una reunión con el vicefiscal en la zona sur del estado para que atendiera a dichas familias y fueron acompañadas por la Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán.

”Vamos a tomar nota de eso porque nosotros toda la vida hemos permitido que se manifiesta libremente, aquí incluso en el Cabildo siempre los invitamos a que se manifiestan, que lo hagan en los pasillos, donde sea necesario, tienen su derecho, no se les puede coartar su derecho, ahorita me estoy enterando (que les quitaron unas lonas), eso pasa cuando cambias los guardias de aquí del Ayuntamiento y no les instruyen debidamente los procedimientos que deben de llevar, es una aberración, pero sí vamos a tomar en cuenta ahí con la comandante que está a cargo porque ella sí sabe, ella no se cambió, ella sabe cuáles son las indicaciones, aquí se deja entrar a todo mundo aunque venga gritando, manifestando”, expresó González Zataráin.

Dio a conocer que se comunicó vía telefónica con el vicefiscal con quien acordó que el funcionario público estatal atendiera a las familias de estos dos jóvenes, las cuales fueron acompañadas por la Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán.