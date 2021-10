$!Se manifiestan grupos provida en Mazatlán para decir ‘no’ al aborto

“Mazatlán dice no al aborto”, señalaban varias de las pancartas de estas personas que dijeron ser provida, y estaban manifestándose sobre todo en contra del aborto, lo cual iba a discutirse días atrás en el Congreso del Estado.

Yukari Quevedo, una de las portavoces de la manifestación, sostuvo que estaban en la marcha para defender la vida y velar por las generaciones que vienen.

“Estamos aquí para levantar la voz por los que no tienen voz todavía, y estamos diciendo ‘hay derecho para los mazatlecos y las mazatlecas que están en el vientre’ cuántos de aquí están levantando la voz para decir: ‘yo soy el que me levanto a través de la existencia’”, exclamó.

“De estos hombres y mujeres todavía no nacen los mejores escritores, todavía no nacen los mejores cantantes mazatlecos, todavía no nacen aquellos que le van a poner el pie a este lugar, necesitamos estar levantando la voz para que ellos puedan nacer, tienen el derecho a vivir”, añadió.