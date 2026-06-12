$!Se manifiestan jubilados de la CFE en Mazatlán por reducción de pensiones

MAZATLÁN._ Con el fin de expresar su rechazo a las modificaciones derivadas de las reformas al artículo 127 de la Constitución, un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en Mazatlán se manifestó este viernes, al considerar que se afectan los derechos adquiridos por miles de pensionados en el País. La protesta se desarrolló en el parador turístico de las Letras de Mazatlán, donde los participantes se concentraron con el propósito de informar a la ciudadanía sobre las implicaciones que, aseguran, ha tenido la reforma en las condiciones de jubilación previamente establecidas.

Así lo compartió Rafael López, representante de los manifestantes, quien explicó que las modificaciones constitucionales establecieron un límite a las pensiones, equivalentes al 50 por ciento de las percepciones de la titular de la Presidencia de la República, situación que ha impactado a jubilados de diversas instituciones federales. “Esta manifestación es pacífica, demostrando orden y sin afectar a la población ni estorbar las actividades de la ciudadanía. Estamos realizando esta manifestación de manera ordenada para expresar nuestra inconformidad con los cambios que se están haciendo al artículo 127 constitucional”, comentó. “Esta reforma vino a afectar a una gran cantidad de jubilados en todo el País, principalmente personas mayores de edad”.

López señaló que esta medida afecta a personas que ya habían obtenido legalmente su jubilación mediante convenios y acuerdos laborales formalizados ante las autoridades correspondientes, por lo que consideran que se están vulnerando derechos previamente adquiridos. Los inconformes sostienen que la aplicación de esta disposición contraviene el principio de no retroactividad de la ley, establecido en la Constitución, al modificar condiciones que ya habían sido reconocidas y otorgadas a los trabajadores retirados. Asimismo, señalaron que existe un trato desigual, debido a que la limitación en las pensiones no fue aplicada a todos los sectores del servicio público, particularmente a integrantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial. “Vemos una situación de discriminación porque esta medida solamente se aplicó a ciertas instituciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial no se vieron afectados por esta disposición, y eso genera un trato desigual”, declaró.

De acuerdo con la información proporcionada por los manifestantes, alrededor de 95 mil jubilados de distintas instituciones federales podrían verse afectados por la reforma en todo el País, indicando que en Mazatlán son aproximadamente 48 los jubilados que participan en esta movilización. La principal demanda de la Alianza Nacional de Jubilados es que la reforma no tenga efectos retroactivos y que se respeten las condiciones bajo las cuales los trabajadores obtuvieron sus pensiones al momento de retirarse del servicio activo. “Lo principal que estamos pidiendo es que no haya retroactividad en la aplicación de la reforma, buscamos que se respete el derecho de la no retroactividad para quienes ya se habían jubilado”, dijo. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo que se respeten los derechos que ya habían sido adquiridos”.