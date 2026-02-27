Se manifiestan maestros activos y jubilados de la UAS en Mazatlán y piden apoyo federal

Con la finalidad de expresar su inconformidad con la reingeniería financiera aplicada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestros activos y jubilados de esta institución se manifestaron frente a la Tercera Región Militar, donde la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo realizó la Mañanera del Pueblo, al considerar que esta afecta directamente sus ingresos y vulnera su contrato colectivo de trabajo.

Los docentes señalaron durante esta protesta que, a partir del 15 de enero comenzó a aplicarse descuentos a su salario como parte de esta medida financiera, donde, en el caso de los trabajadores activos, se les descuenta el 5 por ciento de su quincena, el cual podría incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 15 por ciento, mientras que los jubilados se les aplica un descuento del 20 por ciento de su pensión quincenal.

Los inconformes afirmaron que la comunidad docente no es responsable de la crisis financiera que enfrenta la Universidad y, por ello, solicitaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría laboral y financiera a la institución al buscar mayor transparencia en el manejo de los recursos y conocer el destino del dinero que se está descontando a los trabajadores.

Así lo compartió Luis Misquiz, maestro activo de la preparatoria Jaramillo de Mazatlán, quien explicó que hasta el momento no se ha brindado información clara sobre el fideicomiso donde se concentran los recursos derivados de los descuentos, señalando que los trabajadores desconocen qué banco administrará el fondo, cuántas personas forman parte del mismo y cuál será el uso final de ese dinero.

“Nosotros no somos responsables de la crisis financiera en la que se encuentra la institución. Muchos de los trabajadores que están aquí deberían estar trabajando y atendiendo a sus grupos en este momento”, comentó.

“Hasta ahora el Rector (Jesús Madueña) no ha explicado qué se está haciendo con el dinero ni cómo funcionará el fideicomiso, del que no tenemos información clara y por eso no tenemos confianza”, añadió.

A la manifestación también se sumaron integrantes de la Asociación de Jubilados de la Zona Sur, quienes señalaron que la situación ha generado inconformidad entre los trabajadores retirados, debido al impacto directo en sus ingresos.

El presidente de esta asociación, Tomás Valenzuela Ortega, comentó que se continuará buscando dialogar con las autoridades federales y legislativas para que sus demandas sean atendidas, razón por la que se presentaron este día.

“Venimos a manifestarnos para solicitar el apoyo solidario de la Presidenta de la República a quien le pedimos que atienda nuestras peticiones y nuestras demandas como trabajadores jubilados de la universidad”, declaró.

“La Universidad se ampara en su supuesta autonomía para evitar que se le audite y que se revisen los desvíos de recursos económicos, pero todo ente público que maneje recursos del pueblo debe ser auditado, sean sindicatos, universidades u organismos paraestatales”, agregó.

Los docentes reiteraron que su objetivo es que se revise la situación financiera de la Universidad y que se garantice transparencia en el uso de los recursos públicos, al considerar que toda institución que maneje fondos públicos debe estar sujeta a procesos de auditoría.

También denunciaron presunto hostigamiento hacia trabajadores y alumnos que se han pronunciado en contra de la reingeniería financiera dentro de la UAS.

“Ni los trabajadores ni los jubilados somos responsables de la crisis económica de la universidad, donde la verdadera causa de los problemas financieros es el desvío de recursos y el exceso de personal de confianza”, dijo Misquiz.

“Necesitamos que la autoridad federal intervenga y realice la auditoría que hemos solicitado”, puntualizó.