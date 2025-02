$!Se manifiestan solicitantes de vivienda en el Ayuntamiento de Mazatlán exigiendo que los atienda la Alcaldesa

Un grupo de personas solicitantes de terrenos y viviendas realizaron este jueves una manifestación en el Palacio Municipal exigiendo que los recibiera la Alcaldesa Estrella Palacios para que les diera alguna respuesta a sus demandas, pero fueron atendidos por funcionarios municipales encabezados por el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

”Es un grupo de solicitantes de terreno y vivienda, es un grupo de personas que no tienen un lugar donde vivir, están rentando, están arrimados, que viven dos, tres familias rentando un lugar, ¿por qué?, porque después del boom inmobiliario que se dejó venir en Mazatlán las rentas aumentaron y el precio de los terrenos aumentaron perjudicando grandemente a la gente de escasos recursos porque ya no encuentras una renta de mil 500, de 2 mil pesos, no ahorita son de 4 mil, de 5 mil lo más barato”, expuso el representante de los manifestantes e integrante de la Coordinadora Estatal Pro Vivienda, Arturo Cázarez Medina.