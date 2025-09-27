Se manifiestan también familiares de personas desaparecidas en informe de Sheinbaum en Mazatlán

Familiares de personas desplazadas se manifiestan pacíficamente en el evento de informe de la Presidenta de la República en Mazatlán para pedirle apoyo en busca de sus seres queridos.

Con mantas y fichas de sus desaparecidos se encuentran en la explanada del Centro Internacional de Convenciones donde Claudia Sheinbaum Pardo realiza la tarde de este sábado su tercera visita ya como Presidenta de la República en Mazatlán.

En la actual crisis de seguridad que inició el 9 de septiembre por la disputa entre facciones del cartel de Sinaloa ya son poco más de 2 mil personas desaparecidas en la entidad y más de 2 mil homicidios doloroso.

En su visita a este puerto la Presidenta es acompañada por integrante de su gabinete y por el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Son miles de personas que ya la esperan en este evento que tras un ajuste de tiempo está programado para las 13:00 horas.

También la esperan manifestaciones que le agradecen su apoyo a la Universidad Autónoma de Sinaloa y otra de quienes están en contra de la reingeniería financiera a esta institución si antes no se realiza una auditoria para detectar las preguntas irregularidades en esa casa de estudios.

“Auditoria, auditoría”, corean centenares de trabajadores jubilados y en activo de la UAS.

“Madueña, ratero, regresa el dinero”, añaden.