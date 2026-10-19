$!Se manifiestan trabajadores activos y jubilados de Pemex para exigir su derecho a la salud

Trabajadores activos y jubilados de Pemex realizan la mañana de este lunes una manifestación pacífica frente a la Planta de Almacenamiento La Esperanza para exigir que les restituyan el derecho a la atención a la salud. Con lonas y cartulinas se instalaron desde las 6:30 horas frente a dichas instalaciones sin obstruir la entrada y salida del personal ni las operaciones de la planta ubicada en la Colonia Emiliano Zapata.





Dijeron que como no hay en Mazatlán y la región un hospital de Pemex, les otorgan el servicio de manera subrogado a través de clínicas y hospitales privados, pero lo han hecho de manera intermitente y durante el último año se agravó la desatención. “Esto ya tiene varios años, pero ahora en el último año se ha recrudecido de tal manera que no tenemos nada”, dijo el trabajador jubilado Rubén Romero Ibarra. “La exigencia es que se nos repongan los servicios médicos completos, están violando ahorita la cláusula 89 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo”.



