$!Se manifiestan trabajadores del Seguro Social para exigir mejoras en el régimen de jubilaciones y pensiones

Con el objetivo de alzar la voz y exigir mejores condiciones en el régimen de jubilaciones y pensiones, un grupo de 50 trabajadores del Seguro Social en Mazatlán realizaron este lunes una marcha pacífica por las calles del puerto, misma que se celebró también a nivel nacional en toda la República. Los trabajadores del IMSS se armaron con lonas y pancartas para llevar su lucha a más rincones de la ciudad, pues exigen que se eche abajo la norma que los obligó a cambiarse a las cuentas individuales de Afore, lo cual señalan no les permite tener una jubilación digna. Los organizadores de la marcha fueron el colectivo RJP (Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones), quienes se concentraron en la explanada del Hospital General de Zona número 3. Ellos recalcan que su movimiento no es político, sino un movimiento único de los trabajadores, ya que el Sindicato se ha mostrado neutral hasta el momento.







”El motivo de la manifestación se debe a que los trabajadores de nuevo ingreso a partir del 2005 perdimos lo que era el régimen de jubilaciones y pensiones, y se nos hizo cambiarnos a las cuentas individuales de AFORE, que no garantiza para nosotros una jubilación digna como tal”, relató Santos Acosta, Enfermero y Jefe de piso en el IMSS. ”Entonces en nuestro contrato colectivo se quitó el régimen de jubilaciones y pensiones, lo que significa que para las nuevas generaciones nos eliminó una pensión digna. Lo que nosotros queremos es que se recompense una vida de trabajo, una vida de esfuerzo, porque cuidando pacientes y cuidando a la población, obviamente merecemos una jubilación y pensión digna”, añadió. Mencionó que el caso ha sido llevado hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien les comentó que tenían que alzar la voz para que sus movimientos fuera escuchado. Es por eso que RJP llevó a cabo la marcha desde la Baja California Norte hasta Yucatán, pero siempre de forma organizada y pacífica. ”Se le hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Coahuila por medio de unos compañeros; se le entregó un pliego petitorio donde se le pedía que revisara el contrato colectivo de nosotros y revisaran por qué se nos había quitado el régimen de jubilaciones y pensiones. Entonces ella nos dijo que buscáramos la manera de ser vistos, por lo que esta manifestación pacífica se hizo en simultáneo en todo el País”.



