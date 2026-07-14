Se mantendrá el calor intenso y sensación térmica de hasta 42 grados en Mazatlán

Con el transcurso del verano, Mazatlán continuará enfrentando jornadas de intenso calor durante los próximos días, con temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados centígrados, además de una humedad superior al 60 por ciento que elevará la sensación térmica hasta los 42 grados, especialmente después de las 11:00 horas.

Luis Torres, meteorólogo responsable del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua Mazatlán, explicó que las condiciones actuales mantienen un ambiente sofocante para la población, por lo que recomendó extremar precauciones durante las horas de mayor radiación solar del día.

“Fíjate que ahorita estoy checando aquí la última observación que hicimos en el observatorio, y ya estamos casi llegando a los 40 grados ambiente, con 60 por ciento de humedad y por supuesto llegando a los 42 grados de sensación térmica, especialmente después de las 11 de la mañana”, señaló Torres Alarcón.

“Ahorita las temperaturas máximas se están registrando igual, entre los 34 y 36 grados de máxima para los próximos días. Esperemos que si se llegan a presentar algunas precipitaciones, ya sea en la tarde o noche, eso favorezca para el día siguiente un ligerito respiro con respecto a las temperaturas altas”.

El especialista indicó que las probabilidades de precipitaciones ligeras a moderadas continúan para Mazatlán como consecuencia del establecimiento del Monzón Mexicano, fenómeno que cada verano favorece el desarrollo de lluvias en el noroeste del país.

“Así es, se mantienen las probabilidades de precipitaciones ligeras a moderadas. Esto derivado al establecimiento de lo que es el Monzón Mexicano, que ya lo estamos esperando desde finales de junio, ya que este fenómeno climático se establece en el verano y nos favorece principalmente en todo el noroeste del territorio nacional, incluido Sinaloa”.

En tanto, señaló que la zona serrana de la entidad ha registrado una mayor actividad de lluvias debido a la presencia de un canal de baja presión que permanece sobre la región montañosa; por lo que en aquella zona la sensación de calor se vive distinta.

Sobre el mar de fondo, el meteorólogo informó que el oleaje ha comenzado a disminuir; sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia permanente debido al desarrollo de un sistema de baja presión en el océano Pacífico con alta probabilidad de evolucionar al ciclón tropical llamado “Elida”.

“Tenemos una zona de vigilancia con posible desarrollo ciclónico, ya que presenta un 90 por ciento de probabilidad en 48 horas y un 100 por ciento en siete días. De continuar así, tendremos el cuarto fenómeno meteorológico con el nombre de Elida”.