Se mantendrán las temperaturas máximas entre los 36 y 39 grados en Mazatlán: PC

Las temperaturas máximas se mantendrán a lo largo de la presente semana entre los 36 y los 39 grados centígrados aproximadamente en Mazatlán y se monitorean las condiciones meteorológicas en el Océano Pacífico, manifestó el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“El clima se mantendrá entre los 36 y los 39 grados aproximadamente, temperaturas que tendremos a lo largo de esta semana y obviamente monitoreando dos sistemas de baja presión que están en el Pacífico que hasta el momento no representan ninguna situación de riesgo para las costas de Sinaloa”, añadió Osuna Tirado este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

Agregó que el cielo nublado que se registró este 8 de junio por la mañana se debe a la temporada de lluvias que se tiene y obviamente algunos desprendimientos que se están teniendo en el Océano Pacífico que dejan algunos nublados, pero hasta el momento no se tienen pronósticos de precipitaciones pluviales en este municipio.

“Pero en el transcurso de la semana, conforme avancen las bajas presiones hacia el norte del país y se internen a la zona del pacífico tendremos una variante en el tema de nubosidad en lo que es aquí en el estado”, continuó.

También dio a conocer que hasta el momento se ha registrado sensación térmica de hasta 42 grados en Mazatlán en algunas horas del día, por eso la recomendación siempre a la gente es que esté bien hidratada, que esté pendiente de los niños y de adultos mayores, si están por tiempos prolongados al sol deben usar bloqueador solar y ropa de manga larga adecuada.