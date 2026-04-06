$!Se mantiene buena presencia de bañistas en las playas de Mazatlán

A pesar de que ya concluyó de manera oficial el periodo de Semana Santa 2026, la actividad turística en las playas de Mazatlán continúa con buen ritmo, registrando este lunes una notable presencia de bañistas tanto locales como visitantes que aún disfrutan del periodo vacacional de Pascua. Desde temprano, distintos puntos del litoral mostraron movimiento constante, siendo la Zona Dorada uno de los sitios predilectos para quienes acudieron a pasar el día frente al mar, ya que sus aguas de tonos más azules y la vista al océano Pacífico continúan siendo uno de los principales atractivos para turistas nacionales.







Entre quienes decidieron extender su estancia tras el fin de la Semana Santa y otros que comenzaron a arribar durante esta nueva semana, las playas del puerto se mantienen como un respiro para la actividad turística, luego de una temporada con altibajos desde el pasado Carnaval.







Las condiciones del mar favorecieron la convivencia este inicio de semana, con un oleaje moderado que permitió a los visitantes disfrutar de diversas actividades recreativas. Familias y grupos de amigos aprovecharon para jugar futbol en la arena, subirse a la “banana”, o degustar mariscos en los restaurantes ubicados a lo largo de la franja costera.







