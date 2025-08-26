$!Se mantiene cerrada la Carpa Olivera por la alerta de lluvias para estos días

MAZATLÁN._ Tal y como ha sucedido en las últimas semanas, la alberca de la Carpa Olivera en Mazatlán continúa cerrada al público debido a la alta probabilidad de lluvias y mal clima que ha originado la posible formación de la tormenta tropical Juliette en el Océano Pacífico.
Aunque varios turistas se acercan para tomarse la foto del recuerdo, el acceso de la Carpa Olivera se mantiene restringido con cintas amarillas de precaución para evitar cualquier accidente, ya que todavía no han recibido mantenimiento en zona resbalosas donde no hay losetas.
Asimismo, el fuerte oleaje prevalece en Mazatlán por el mar de fondo; y es que este martes las olas llegaron a alcanzar los 1.4 metros de altura máxima, por 0.9 metros de mínima. Una razón que también genera peligro para los bañistas, pues dichas olas sobrepasan la altura de la alberca.
Por su parte, el Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene la vigilancia en las playas de Mazatlán ante la amenaza de Juliette, con las recomendaciones de no ingresar al mar cuando se perciben lluvias, mareas altas y otras anomalías marinas que puedan poner en riesgo la vida de locales y turistas.
Cabe señalar que la coordinación de Protección Civil anunció en sus redes sociales la alta probabilidad de precipitaciones para este martes, provocada por la interacción del Monzón Mexicano con un canal de baja presión que genera inestabilidad atmosférica; es decir, posibles tormentas eléctricas.
El pronóstico informó lluvias fuertes para municipios como Mazatlán, Mocorito Navolato, Sinaloa, Ahome, El Fuerte Culiacán y Guasave; mientras que serán más fuertes para Rosario y Escuinapa en el sur de Sinaloa. Se espera que más precipitaciones se sigan presentando en próximos días antes el crecimiento de Juliette.